Это позволит понять людям, которые ищут себе пару, с каким человеком общаются. В истории были случаи, когда мужчины или женщины выдавали себя за богатых людей, но эти слова не соответствовали действительности.

Приложение будет называться «Спутник». Проект был презентован на интенсиве «Архипелаг-2024» разработчиками из Мурманской области. Они уверены, что пользователи должны понимать, есть ли налоговые и кредитные задолженности у потенциального партнера, чтобы потом эта информация не стала неприятным сюрпризом. Опросы показывают, что некоторые люди принципиально не вступают в отношения с человеком, у которого есть долги.

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Источник изображения: Dzen

Подбор на сервисе знакомств будет проводиться через анонимные анкеты, потенциальные партнеры смогут обмениваться своими фотографиями только в случае «мэтча». Во время регистрации пользователи должны рассказать о семье, указать информацию о разводе, если ранее был заключен брак, и супруги расстались, а также наличие алиментов и ипотеки. В перечень сведений входит описание состояния здоровья.

Павел Китов, возглавляющий проект, сказал, что информация, которой будут делиться пользователи, скачавшие приложение, защищена и зашифрована. Доступ можно получить только внутри программы, это убирает риски для взлома третьими лицами.



