Чтобы достичь такого высокого уровня показателей, федеральное правительство разрабатывает комплекс мер поддержки.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин дал поручения, которые помогут ускорить переход на российское ПО, укрепить технологическую независимость России. Минцифры, Минфин будут прорабатывать введение инвестиционного налогового вычета на федеральном уровне. Это должно уменьшить расходы юридических лиц при переходе на отечественное программное обеспечение и замену оборудования.

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Источник изображения: Securitylab

Будет запущена грантовая поддержка проектов по пилотному внедрению отечественных ПО. Предусматривается льготное кредитование компаний для покупки качественного ПО российского образца, открытия ЦОД. Будут созданы полигоны для апробации программ. Эксперты профильных министерств будут прорабатывать запреты создавать общесистемное и базовое ПО, отечественные аналоги которого уже присутствуют на рынке. Эксперты проведут мониторинг стоимости российских программ с 2021 года по настоящее время. С учетом полученных данных будут выдвинуты предложения о возможных механизмах регулирования цен. Особое внимание направлено на подготовку кадров. Студентам дадут возможность получить дополнительную квалификацию.



