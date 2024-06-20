Специалисты рекомендуют тщательно придумывать пароли. Эту информацию надо запомнить и не хранить в записанном незашифрованном виде рядом с ценными вещами.

Эксперты проанализировали базу данных, которая была в публичном доступе в даркнете. В этой базе было 193 000 000 паролей. После проведения анализа, специалисты пришли к выводу, что 87 миллионов паролей мошенники могут взломать почти за минуту. 45% паролей оказались легкими, их можно угадать путем простого перебора чисел.

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Источник изображения: Mk

Обычно для формирования паролей для учетной записи требуется 8-значный пароль, который должен состоять как из латинских букв, так и набора цифр. Отмечается, умные алгоритмы брутфорса могут учитывать замену символов («e» на «3», «1» на «!», «a» на «@»). Отчет «Лаборатории Касперского» показал, что люди все еще используют комбинации вроде qwerty и 12345. Это самые легкие пароли, которые можно взломать менее чем за 60 секунд. Также популярны комбинации собственного имени и цифр, слов «forever», «love», «gamer».

При использовании наиболее эффективного алгоритма подбора, только 23% (44 млн) комбинаций оказались сложными. На взлом трудных паролей у мошенников ушло бы более 12 месяцев.