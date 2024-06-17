Также президент РФ подписал указ, в котором сообщается, что в Минобороны страны должно быть 12 заместителей министра вместо 10, как было раньше. У профильного министра будет двое первых замов.

Руслан Цаликов работал в должности замминистра во время, когда Шойгу был главой МЧС. Татьяна Шевцова, Николай Панков были заместителями министра при Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Павла Попова также сняли с должности заместителя министра. Ранее он трудился в министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Более 10 лет он проработал в министерстве обороны.

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Источник изображения: Rbc

Указ вступил в силу 17.06.2024. Все они работали при Сергее Шойгу, который с мая стал секретарем Совбеза. Министром обороны утвержден Андрей Белоусов. Он увиделся с отправленными в отставку людьми и поблагодарил за службу. Теперь у Белоусова новые заместители: Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков. У всех есть большой стаж работы, и они зарекомендовали себя как ответственные сотрудники. Леонид Горнин раньше работал в Минфине РФ. Анна Цивилева в прошлом году была назначена председателем госфонда поддержки участников операции «Защитники Отечества». Павел Фрадков был первым замом управляющего делами президента.



