Если инициативу утвердят, в стране будет работать единый орган, который будет решать проблемы в сфере кибербезопасности.

Этим летом глава Сбера Герман Греф говорил о важности национальной стратегии, которая могла бы обеспечить защиту каждому элементу инфраструктуры. Эксперты пару лет обсуждают преимущества открытия учреждения подобной структуры. Сферу кибербезопасности в стране в данный момент регулируют несколько ведомств, в том числе и Минцифры, и Центробанк.

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Источник изображения: Securitylab

Гендиректор Solar Security Игорь Ляпунов полагает, подобное распределение полномочий не совсем удобно, так как появляется «пограничный эффект», ведь некоторые вопросы остаются вне поля зрения. Ляпунов, как и многие эксперты, уверены, стране необходима качественная единая структура, чтобы вопросы по кибербезопасности решались централизованно. Такой подход могут бы укрепить защищенность и киберустойчивость РФ.

Ляпунов думает, у новой структуры могло бы получиться стать мощным центром ответственности за регулирование, противодействие угрозам, координации работы киберразведки. Важно учитывать позиции всех заинтересованных сторон, среди которых находятся регуляторы и правоохранительные органы. Деятельность нового органа не должна противоречить действующему законодательству.



