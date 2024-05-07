За счет нововведения пользователи могут отказаться от установки паролей. И это будет безопасно, поскольку взломать Passkey практически невозможно.

Инновационная функция широко применяется в крупных компаниях, она позволяет отказаться от традиционных паролей и в то же время сохранить безопасность конфиденциальных данных. Как уточнили в Microsoft, функция использует криптографические ключи для обеспечения высокого уровня безопасности для своих клиентов.

реклама

Источник изображения: Securitymedia

Это альтернатива паролей, которые защищают профиль от взлома третьими лицами. Passkey применяет 2 ключа, один из них записан на устройстве пользователя и защищен с помощью биометрии или PIN-кода. Второй ключ хранится на сервере сервиса. Вход в систему возможен при совпадении двух ключей, поэтому взломать их почти невозможно.

Метод аутентификации ограждает пользователей от рисков стать жертвами кибератак. В том числе речь идет о фишинге. При этом Passkey упрощает процедуру входа в систему. Технология нашла поддержку в разных организациях, среди которых находится компания Google. Многие компании поддерживают отказ от традиционных паролей при входе в систему.



