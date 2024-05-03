Представители компаний не договорились о выпуске совместной мобильной операционной системы. Каждая из компаний создаст собственные версии.

Пользователи были удивлены, что гиганты не пришли к единому мнению к разработке совместной мобильной системы, ведь об этом плане было объявлено в 2022 году. Эксперты говорят, на самом деле к такому решению были предпосылки. Выяснилось, не так давно в реестр Минцифры РФ вошли независимые мобильные системы. «Яндекс», «Сбер» и VK намерены пополнить реестр отраслевого министерства собственными разработками, которые появятся в ближайшем будущем.

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Источник изображения: LIfehacker

Напомним, новость, что эти крупные компании намерены создать консорциум для разработки ОС, появилась пару лет назад. В прошлом году в реестре российского ПО появилась мобильная ОС от «Ядро» и «Ред Софт». IT-гиганты тоже хотят идти по пути собственного развития. По мнению экспертов, у них есть все шансы создать качественные конкурентоспособные продукты.



