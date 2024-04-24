О создании робота в Огайо было официально объявлено в прошлом году.

Робот-собака Thermonator стоит примерно 9 с половиной тысячи долларов. Робот идет в комплекте с огнеметом производства Throwflame, он может выбрасывать горящую струю на расстояние до 9 метров.

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Источник изображения: Securitylab

Как отметили разработчики, это первая в мире робот-собака, оснащенная огнеметом. В устройство встроен лазерный прицел, лидар для самостоятельного передвижения и возможность удаленного управления через специальное приложение. Четвероногий робот запрограммирован на автономную работу. Он оборудован баком для бензина и батареей, которая работает без подзарядки 60 минут.

Throwflame считает, что Thermonator может быть полезен для борьбы со снегом и льдом, проведения сельскохозяйственных работ. Собаку с огнеметом на спине можно использовать во время съемок остросюжетных фильмов или эффектных музыкальных клипов. С огнеметом Thermonator весит 12 килограммов. Стоимость устройства оценивается в 9 420 долларов, что составляет 871 404,62 рублей.