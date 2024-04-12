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Astra_news
Bloomberg: Apple выпустит линейку компьютеров Mac с искусственным интеллектом до конца года
Источники агентства заявили о том, что всемирно известная компания собирается представить первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с ИИ.

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Ожидается, в течение года Apple сможет обновить линейку выпускаемых компьютеров. В нее войдут iMac, MacBook Pro разной диагонали, Mac mini. Устройства с поддержкой искусственного интеллекта на профессиональном уровне будут работать на базе процессора M4.

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Источник изображения: irecommend

По информации инсайдеров, девайсы получат улучшенные чипы. Весной компания выпустила MacBook Air, получивший отдельный процессор для задач искусственного интеллекта. Но стоит отметить, он не подходит для профессионального использования. Эксперты предполагают, новая продукция Apple сможет составить конкуренцию ИИ-компьютерам на Windows. Техника пользуется высоким спросом в разных странах. Устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию и отвечают современным запросам общества. Продажи Mac стали ниже на более чем 25% в прошлом финансовом году, новая линейка может исправить положение в выгодную сторону.

#новости
Источник: lenta.ru
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Мухамед Иванов
22:30
Подзалупный творожок с губ стирай когда говоришь с уважемыми людьми, шлюхенция.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:30
Гавно.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:29
Лайтспид или Рейзер?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:28
Обиделся, Сифилитик из Мурманска? Ну ты не обижайся, я же не знал что у тебя ещё и спидоза.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:28
Да, Шеше очень нравится слово "чепуха".
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:27
Я тот кто вашего Шешу из-за горизонта событий вытащил на всеобщее посмешище. Ты рад?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Мухамед Иванов
22:26
Сифилис тут только у тебя, все справку видели, пошёл наххер отседа спидозная тварь.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:26
Шишкин чётко раскидает по сенсорам, всё такое, блютус теряется-не теряется, а вот ты чепуха.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:24
Это у тебя последствия сифака, так что тебе сифозному непонятно?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:24
Не при делах, пацанчик? На, нах, епта
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
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