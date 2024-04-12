Источники агентства заявили о том, что всемирно известная компания собирается представить первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с ИИ.

Ожидается, в течение года Apple сможет обновить линейку выпускаемых компьютеров. В нее войдут iMac, MacBook Pro разной диагонали, Mac mini. Устройства с поддержкой искусственного интеллекта на профессиональном уровне будут работать на базе процессора M4.

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По информации инсайдеров, девайсы получат улучшенные чипы. Весной компания выпустила MacBook Air, получивший отдельный процессор для задач искусственного интеллекта. Но стоит отметить, он не подходит для профессионального использования. Эксперты предполагают, новая продукция Apple сможет составить конкуренцию ИИ-компьютерам на Windows. Техника пользуется высоким спросом в разных странах. Устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию и отвечают современным запросам общества. Продажи Mac стали ниже на более чем 25% в прошлом финансовом году, новая линейка может исправить положение в выгодную сторону.