На Paramount+ стартовал мультипликационный сериал Ark: The Animated Series, снятый по мотивам сурвайвала с динозаврами.

Зрители были удивлены премьерой, потому что создатели не делали анонсы. Мультсериал доступен пока только тем, кто находится на территории США и Канады, с 19 апреля возможность просмотра появится в других регионах.

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Источник изображения: cybersport

В центре сюжетной линии оказывается палеонтолог Хелена Уокер, которая попадает на первобытный остров, где обитают доисторические животные. Ученой предстоит научиться жить в новых условиях, понять истинную природу своих соседей. Пока вышло 6 серий из 13 заявленных. Персонажей в новом проекте озвучивают Вин Дизель, Джерард Батлер, Мишель Йео, Рассел Кроу и другие актеры.

Напомним, компьютерная игра в жанре симулятора выживания вышла в 2017 году, ранний доступ был получен в 2015 году. Можно играть от первого или третьего лица на свое усмотрение. Геймеры могут перемещаться пешком или использовать животных. В распоряжении игроков есть оружие для защиты от других персонажей и животных. Можно исследовать мир, строить дом, охотиться.



