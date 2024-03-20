В данный момент функционал статусов в мессенджере ограничивается 30 секундами. В новом бета-обновлении продолжительность уже увеличили в 2 раза.

По сообщению WABetaInfo, разработчики решили добавить новую опцию с учетом многочисленных пожеланий со стороны пользователей из разных стран. Пока минутный функционал работает только у бета-тестировщиков WhatsApp, которые пользуются платформой Android. Эксперты считают, создавать минутные статусы в мессенджере станет возможным после следующего обновления.

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Источник изображения: tardis33

Ранее сообщалось, что WhatsApp работает над созданием функции, позволяющей упоминать контакты в обновлениях статуса. Пользователи будут получать соответствующее уведомление. Это должно повысить уровень взаимодействия между людьми.

Помимо этого, в приложении скоро появится функция, позволяющая фильтровать чаты. Разработчики собираются внедрить фильтр, с помощью которого можно будет открыть лишь непрочитанные сообщения от одного абонента или групповых чатов. Пока фильтр доступен некоторым бета-тестерам.



