До конца года в Москве запустят беспилотный трамвай
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Необычный трамвай уже проходит тестирование в депо. Ожидается, беспилотное транспортное средство заработает во второй половине текущего года. Работа беспилотного трамвая контролируется оператором. В трамвае много датчиков и камер, которые считывают дорожные знаки, сигналы светофора, других участников дорожного движения. Система способна распознавать животных, которые переходят рельсы. В этом случае дается команда о немедленной остановке, очень важно, чтобы никто не пострадал.
Источник изображения: naked-science
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, после того, как россияне перейдут на беспилотные трамваи, можно задуматься о беспилотном метро в больших городах. Вероятно, это станет возможным после 2030 года. В первое время в таком виде транспорта будет обязательно присутствовать водитель, который в экстренной ситуации сможет взять управление в свои руки и предотвратить возможную катастрофу.
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