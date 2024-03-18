В издании со ссылкой на несколько источников написано о том, что Sony приостанавливает изготовление гарнитуры виртуальной реальности для домашней игровой консоли PlayStation 5, которая была выпущена в 2023 году.

На складах Sony Group Corporation осталось много нераспроданных устройств, и на одном из совещаний компании было принято решение прекратить производство. Но оно может возобновиться при условии, что на гарнитуру виртуальной реальности PS VR2 будет высокий спрос. Аналитики не стали прогнозировать примерную дату запуска производства.

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Источник изображения: vrdigest

С февраля 2023 года к марту 2024 года Sony создала более 2 миллионов экземпляров PS VR2. Эксперты связывают низкий спрос, прежде всего, с высокой ценой в 550 долларов, что по данным на 18 марта эквивалентно сумме чуть более 50 с половиной тысяч рублей. Геймеры предположили, если на устройстве было бы несколько блокбастеров на выбор при запуске, ситуация могла сложиться по-другому. В данный момент доступно более 160 игр. Недавно компания объявила о тестировании совместимости гарнитуры с ПК. Это позволит расширить игровую библиотеку и привлечь как можно больше новых геймеров. Ожидается, что поддержка с ПК может появиться до конца года.



