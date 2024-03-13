Основная цель законопроекта заключается в обеспечении психологической безопасности граждан.

В России хотят классифицировать и маркировать компьютерные игры. Соответствующий проект подготавливает Федеральное министерство экономического развития. Если его примут, то каждый разработчик компьютерной игры должен будет в обязательном порядке сообщать потенциальным покупателям о содержании жестокости, сцен любого насилия, нецензурных слов.

реклама

Источник изображения: dzen

Если в игре будет все вышеперечисленное, то это должно отображаться в маркировке. Покупатели будут точно знать, что их ждет во время игры. Особое внимание будут уделять родители, чьи дети только начинают играть. Нововведение готовится с целью обеспечить психологическую безопасность.

Представители Минэкономразвития РФ уточнили, что предложение по созданию маркировки нашло поддержку в игровой индустрии. Ожидается, что сначала маркировка игровой продукции будет проходить на добровольной основе. Скорее всего, эксперимент начнется до конца 2024 года.



