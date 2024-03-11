В преддверии апрельского халвинга участники крипторынка внимательно следят за обстановкой в индустрии. Курс биткоина снова взлетел.

11 марта флагманская криптовалюта оценивалась в 72 000 долларов, что составляет более 6 с половиной миллионов рублей. После обеда курс демонстрировал рост, однако ближе к вечеру показатель составил 71 814 долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост первой криптовалюты, допуская лишь временное послабление позиций. Специалисты связывают увеличение курса с новыми инвестициями из США, где Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила запуск биткоин-ETF.

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Источник изображения: ptoday.ru

Другим критерием роста можно назвать предстоящий халвинг, который проводится раз в 4 года. Событие знаменуется тем, что BTC из блока данных будет в 2 раза меньше. К примеру, в 2009 году майнеры получали 50 BTC за блок, затем было 25, 12,5, а в 2020 году — лишь 6,25 BTC. Исторически сложилось, что после халвинга курс биткоина становится выше. Криптодержатели надеются, что тенденция сохранится в будущем. Точную дату халвинга никто не знает, аналитики говорят, следует ориентироваться на апрель.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что биткоин может защитить средства от инфляции. Он говорит, что скоро 1 биткоин будет торговаться на уровне до 300 000 долларов. Когда журналисты спросили у него, что он будет делать, если биткоин подешевеет, ответил, что станет радоваться, так как в этом случае сможет купить еще больше монет и подождать, когда курс снова станет выше. Кийосаки не сомневается, что биткоин никогда не утратит ценность. Его взгляды многие разделяют, но при этом эксперты советуют всегда минимизировать риски, внимательно мониторить обстановку и не покупать цифровые активы только, потому что это посоветовал сделать знаменитый человек.



