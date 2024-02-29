Рейтинг был составлен по итогам четвертого квартала 2023 года.

По данным StormWall, лидерами в этом рейтинге в 2023 году стали Китай, США, Израиль, Италия, Индия и Франция. Киберпреступники атакуют как успешные компании с высокой прибылью с целью получить выкуп, так и общественно важные организации.

Эксперты Роскомнадзора сообщают, что в текущем году в сеть утекло 510 миллионов записей жителей РФ. В общей сложности было зарегистрировано 19 случаев утечки конфиденциальной информации.

реклама

Источник изображения: vkrizis.ru

Самая крупная утечка состояла из полумиллиона записей. Расследование по этому делу продолжается. В Роскомнадзоре уточнили, по сравнению с аналогичными периодами в 2022 и 2023 годах, количество компрометации конфиденциальной информации увеличилось. Но вместе с тем объем утечек в этом году уменьшился. Ранее одна утечка не содержала полмиллиона данных, можно сказать, что это рекорд. Однако какая компания стала жертвой столь крупной утечки, ведомство не уточняет.

Известно, что в прошлом году Роскомнадзором было зафиксировано почти 170 утечек персональных данных, во время этого в сеть просочилось 300 миллионов записей о гражданах РФ. В 2022 году в сети было опубликовано 600 миллионов записей, которые были добыты в рамках 140 утечек.



