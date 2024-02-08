Технология искусственного интеллекта остается одной из самых обсуждаемых тем. Эксперт Руслан Юнусов пообщался с журналистами по этому поводу.

Руслан Юнусов не только представляет «Росатом», но и является сооснователем Российского квантового центра, одним из создателей отечественного квантового компьютера. Кандидат физико-математических наук пользуется авторитетом, к его мнению прислушивается люди.

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Источник изображения: leader-id.ru

Юнусов уверен, что ИИ, способный себя осознавать, может быть сконструирован на квантовом компьютере, ведь именно это устройство можно сравнить с ассоциативной моделью работы мозга человека. В качестве альтернативы можно использовать ПК с многократным увеличением мощности.

Если раньше казалось, что ИИ с самосознанием похож на вымышленного персонажа из фильма в жанре фантастики, то сейчас эксперты, в том числе и Юнусов, утверждают, что в будущем может появиться такой ИИ на самом деле. Развитие квантовых устройств и их роли в развитии ИИ будут обсуждать на тематическом форуме в Москве с 13 по 14 февраля.