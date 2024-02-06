Видеостриминговый сервис демонстрирует ужесточение правил. Этой зимой на платформе запретили блогерам проводить эфиры без одежды, администрация следит за тем, чтобы в сети не было нарушений.

На видеостримингововом сервисе вновь произошли изменения. Теперь на платформе убрали изображение покемона Бонслай. Это круглый коричневый покемон с макушкой, напоминающей трефы.

Администрация интернет-платформы увидела в смайле контент с наготой. Пользователи предположили, что модераторы обратили внимание на дыру между ног у покемона и приняли решение, что смайл надо убрать из-за того, что он не соответствует политике Twitch.

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Источник изображения: Pinterest

Однако, судя по опросам, пользователи Twitch возмущены удалением смайла. Они утверждают, что в этом изображении нет ни намека на эротический подтекст. Многие считают, что удаление было некорректным, так как у многих людей покемоны ассоциируются с позитивными воспоминаниями из детства.

Напомним, с 2024 года на многоязычном стриминговом сервисе ввели новые правила, согласно которым блогерам нельзя вести стримы без одежды. Также пользователи не должны появляться в прозрачных вещах. За нарушение, пользователей ждет блокировка.



