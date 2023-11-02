Функция мессенджера может быть полезна для тех, кто хочет донести одну и ту же информацию большому количеству людей. В этом случае эффективнее добавить группу в звонок, чем оповещать каждого контакта отдельно.

В обновленной версии популярного приложения групповые звонки работают на 31 участник. Она работает на платформе iOS среди участников бета-тестирования.

Усовершенствованная версия мессенджера носит № 23.21.72. В приложении и раньше можно было разговаривать более 30 участникам, но раньше функция позволяла одному пользователю добавлять самостоятельно 15 контактов. Новинка полезна для тех, кто предпочитает общаться большими компаниями. Например, это диалог родственников или друзей, выбирающих подарок на праздник определенному человеку, или это планерка сотрудников компании, которые работают из дома. Ранее подобная функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android под № 2.23.19.16.

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Источник изображения: playground.ru

Новая версия работает в экспериментальном режиме. Перед тем как выпускать обновление в широкую массу, необходимо получить результаты исследования. Возможно, будут выявлены ошибки в системе, которые следует исправить.

Напомним, дата основания сервиса обмена мгновенными текстовыми и голосовыми сообщениями WhatsApp ─ 2009 год. С тех пор версия мессенджера неоднократно обновлялась и совершенствовалась. По состоянию на лето 2023 года у WhatsApp было примерно 2,78 миллиарда уникальных активных пользователей по всему миру.

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