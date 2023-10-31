Мечеть была построена в 537 году нашей эры, и это одна из наиболее популярных достопримечательностей Турции. В Министерстве культуры и туризма страны сообщили, что в 2023 году из России в Турции отдыхали более 4 миллионов человек, россияне по-прежнему возглавляют турпоток.

Источник изображения: rtraveler.ru

В данный момент вход в мечеть Айя-София свободный, но уже с середины января следующего года проход для иностранных граждан, в том числе и россиян, будет платным. Однако сумма прохода в храм не уточняется. При этом посещение мечети останется бесплатным для всех граждан Турции.

Решение властей, как подчеркнули в отраслевом министерстве Турции, связано с рекомендациями ЮНЕСКО. В Министерстве культуры и туризма Турции уверены, что благодаря нововведению увеличится качество экскурсий, станет больше богослужений.

Турция признана одной из самых посещаемых туристами страной. В разное время года здесь часто отдыхают граждане РФ. За первые 8 месяцев текущего года турпоток из России в Турцию увеличился практически в 1,5 раза, если сравнивать со статистикой за 8 месяцев прошлого года. С начала года Турцию посетило более 4 миллиона россиян.

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