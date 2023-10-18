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Представители Совета Федерации порекомендовали Минцифры РФ разработать и запустить новую государственную платформу. Ее цель будет заключаться в обеспечении доступа к данным и вычислительной инфраструктуре для разработчиков технологий. Ожидается, что это поможет вывести отрасль на качественно новый уровень.
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Также в Совфеде дали рекомендации Верховному суду, где было озвучено предложение совместно с сенаторами обсудить регулирование применения ИИ в судебной системе. Сенатор от Амурской области Артем Шейкин акцентирует внимание на важности принятия подобных решений, аргументируя это тем, что ИИ широко применяется в обществе в разных странах.
Запуск новой государственной платформы, по идее инициативной группы, должен проходить в условиях экспериментального режима в нескольких регионах. Если результаты экспериментальной деятельности дадут положительные результаты, платформа может функционировать на постоянной основе.