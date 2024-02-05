Современный мир находится в процессе серьезных изменений. Одним из наиболее актуальных вопросов остается доступность продовольствия и связанные с этим проблемы. В последние несколько лет такая основная проблема стала более сложной для многих стран, чем казалось ранее.

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Глобальные экономические проблемы и возрастающая политизация международного сотрудничества почти во всех областях повлияли на эффективность и прозрачность действующих рыночных механизмов. Вместо создания новой устойчивой модели, хаотичные процессы заменили существующие механизмы: в данном контексте каждая страна делает все, что может, и сотрудничает с кем может.

В течение последнего года продовольственная безопасность стала одним из главных тем обсуждений, особенно после того, как стал очевиден дисбаланс на рынках продовольствия и удобрений, в сочетании с логистическими проблемами и экспортными ограничениями. Это прежде всего затронуло наиболее уязвимые страны мира, преимущественно в Африке.

Зависимость от импорта продовольствия

Это не просто пустые слова, а убедительные факты. Большинство африканских стран находятся в стадии активного демографического роста, причем те, которые сталкиваются с наибольшими внутренними проблемами, демонстрируют самые высокие темпы роста. В 2022 году население Нигера увеличилось на 3,71%, Демократической Республики Конго (ДРК) - на 3,2%, Анголы и Мали - на 3,1%. В процентном отношении это может показаться небольшим приростом, но это составляет 5,75 миллиона человек, и это только в четырех странах.

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Как часто подчеркивается, такая ситуация может способствовать экономическому росту в будущем. Однако в настоящее время это также ставит дополнительную нагрузку на существующую социальную систему. Население Африки молодеет, и дети нуждаются в питательных продуктах. Около 63 миллионов африканских детей в возрасте до пяти лет отстают в росте. Половина из них приходится на пять стран: Нигерию (19%), ДРК (12%), Эфиопию (10%), Танзанию (5%) и Анголу (4%).

Как и ожидалось, это означает, что Африка все сильнее зависит от импорта продовольствия. 36 африканских стран тратят основную часть своих доходов от экспорта на импорт продовольствия, при этом в 19 странах импорт продовольствия поглощает более 40% экспортных доходов. Например, в Эфиопии общая стоимость импортированной продукции в 2019-2021 годах составила 81% от стоимости экспорта страны, что указывает на крайнюю зависимость Аддис-Абебы от мирового рынка. Эта проблема становится еще более острой, учитывая, что Эфиопия является внутренней страной. Островные государства также имеют высокую степень зависимости от импорта продовольствия. Например, Маврикий, который обычно считается «успешным примером в Африке», тратит 38% своих экспортных доходов на импорт продовольствия, что на 52% больше, чем десять лет назад.

Сравнивая основные показатели текущего состояния продовольственной безопасности с данными десятилетней давности (2012 год), становится очевидным, что ситуация значительно ухудшилась. По оценкам, количество людей, страдающих от недоедания на всем африканском континенте, увеличилось почти в 1,7 раза и превысило 262 миллиона человек. Такой негативный тренд наблюдается даже в странах Северной Африки, где более 11,1 миллиона человек испытывают недостаток питания. Это почти в полтора раза больше, чем десять лет назад. Эта ситуация связана не только с сложными гуманитарными проблемами в Ливии, но и с трудностями в поставках продовольствия в Египте и Марокко. Однако на более глобальном уровне основная проблема Африки кроется в другом.

Скольким людям в Африке не хватает еды?

Самая трудная ситуация складывается в Восточной и Западной Африке, где примерно 35% и 23% населения соответственно испытывают недостаток питания. За последние 10 лет ситуация в Уганде ухудшилась вдвое, в Кении – почти в 1,8 раза, а в Танзании и Эфиопии – в 1,5 раза. В Эфиопии более 26,4 миллиона человек испытывают недоедание. В общей сложности это 70,5 миллионов человек, и это без учета Судана, где начавшийся в апреле 2023 года вооруженный конфликт мешает полноценно оценить ситуацию.

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В Западной Африке наиболее сложная ситуация сложилась в Нигерии, самой населенной стране в регионе. Число нигерийцев, страдающих от недоедания, увеличилось вдвое и достигло 34 миллионов человек. Также наблюдается ухудшение ситуации в других странах, таких как Нигер, Бенин, Гамбия и Сьерра-Леоне.

К сожалению, надежные источники данных доступны не для всех стран, особенно с учетом волны политических изменений, которая произошла в субрегионе в 2022-23 годах. Большое беспокойство вызывает Демократическая Республика Конго (где почти 34 миллиона человек страдают от недоедания) и Мадагаскар (почти 15 миллионов).

Однако эти цифры лишь отражают общую тенденцию, а не полный масштаб проблемы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) указывает, что за последние 10 лет ситуация немного улучшилась только в Намибии, Эсватини, Джибути, Гане, Кот-д'Ивуаре и Сенегале, то есть в шести странах из 54.

Если мы заменим официальный термин "недоедание" на "острое отсутствие продовольственной безопасности", основываясь на мнениях жителей Африки, полученных в ходе домохозяйственных опросов, цифры становятся еще более тревожными. Согласно этим исследованиям, примерно 890 миллионов человек в Африке сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, что составляет около 60% всего населения континента. Нигерия (260 миллионов человек), Демократическая Республика Конго (226 миллионов), Эфиопия (145 миллионов), Танзания (98 миллионов) и Кения (85 миллионов) сталкиваются с самыми серьезными проблемами, и более 50 миллионов человек страдают от этой проблемы в шести других странах региона.

Почему важен доступ к воде

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Вопрос обеспечения продовольствием тесно связан с доступностью воды. Без воды жизнь невозможна, поэтому районы, страдающие от засухи и изменения климата, должны обеспечиваться достаточным доступом к воде. Еще одним важным аспектом является эффективное земледелие, которое также невозможно без воды.

В последние годы доступность воды немного улучшилась, и в среднем 70% населения африканских стран обладает базовыми услугами водоснабжения. Тем не менее, это не гарантирует, что эти источники воды полностью безопасны для употребления. По оценкам ФАО, только 19% населения Демократической Республики Конго, 12,6% населения Эфиопии, 6,2% населения Центральноафриканской Республики (ЦАР) и 5,6% населения Чада имеют доступ к безопасным источникам воды. В Республике Конго этот показатель составляет 46% – один из лучших в регионе.

Люди, которые не могут считаться "счастливчиками", подвергаются повышенному риску заболевания серьезными инфекционными заболеваниями, такими как холера, дизентерия, гепатит А, брюшной тиф и другими. По официальным данным, в 2019 году плохое качество воды привело к 10% всех смертей в Чаде, 9,5% смертей в Центральноафриканской Республике, 8,2% в Нигере и Южном Судане, а также 7% смертей в Нигерии.

Давайте рассмотрим ситуацию в Замбии. Из-за продолжающегося всплеска холеры 351 человек погиб, свыше 9 000 были заражены, школы закрыли, а церковные службы приостановлены. В прошлом году в Малави также произошла страшная эпидемия холеры, самая сильная в истории страны. Такие случаи не единичны.

Эти данные относятся только к периоду с 2019 по 2022 год. Иными словами, они не учитывают политические потрясения и экономические проблемы, возникшие в 2022-2023 годах.

Продовольственная безопасность: почему импорт большего количества продовольствия не означает накормить людей

Хотя понятие продовольственной безопасности стало широко известным относительно недавно, оно было заложено в основе так называемого "продовольственного суверенитета" еще в 2007 году, в основном на фоне других неудач международной системы. Интересно, что это произошло в Африке на международном форуме в Мали, где приняли участие представители более 80 стран. Сформулированный на форуме концепт "продовольственного суверенитета" содержит несколько ключевых элементов, которые могут помочь найти решение этой острой проблемы.

Прежде всего, одним из основных принципов продовольственного суверенитета является утверждение о праве всех народов на здоровое и культурно приемлемое питание. Если говорить о Африке, важно отметить ряд моментов. Например, в последние десятилетия на пищевые привычки в Африке повлияли европейские и азиатские паттерны потребления. Европейцы и азиаты в основном употребляют пшеницу и рис. И хотя странам Африки к югу от Сахары приходится всего лишь 11,6% мирового импорта пшеницы и 21,8% импорта риса, потребление этих продуктов постоянно растёт. За последние 10 лет импорт пшеницы в страны Африки к югу от Сахары увеличился в 1,7 раза, что даже превышает общие темпы роста импорта продовольствия.

Это важный аспект продовольственной безопасности, так как пшеница и рис производятся за пределами Африки, в связи с чем импорт зависит от внешних поставщиков и экономической ситуации, включая политические аспекты. Это представляет и может представлять серьезную угрозу для продовольственного суверенитета Африки.

Если стране все-таки удаётся импортировать продукт, который не производится внутри страны, это не значит, что она сможет обеспечить своих граждан питанием. Непредсказуемые условия импорта часто приводят к росту цен на продукты внутри страны. Согласно данным МВФ, инфляция в сфере продовольствия составляла около 24% в период с 2020 по 2022 годы и увеличилась до 29% за последний год. Страны Северной и Западной Африки особенно уязвимы перед продовольственной инфляцией, которая негативно сказывается на уровне их жизни. Проблемы вызваны как продовольственной инфляцией, так и дефицитом удобрений.

Санкционное давление

В период с 2022 по 2023 год в мировом рынке удобрений возникли сложные проблемы. Оценки свидетельствуют о том, что из-за санкций, страны по всему миру не получили 25 мегатонн удобрений, и треть потерь была связана с логистическими проблемами, вызванными санкциями. Удобрения были доступны, но их доставка задерживалась из-за различных препятствий на пути.

Недавний отчет о продовольственной безопасности, подготовленный при участии Панафриканского парламента, раскрывает изменения, произошедшие на глобальных рынках удобрений и их влияние на страны, которые нуждаются в этих удобрениях. Особенно в отчете подчеркивается, что даже один килограмм недоставленных удобрений приводит к потере семи килограммов урожая. Сокращение урожаев делает данные государства еще более зависимыми от внешних рынков, так как им приходится компенсировать убытки. В итоге, все это отрицательно сказывается на питании населения Африки.

Другими словами, на Малийском форуме 2007 года было установлено, что каждая нация имеет право определять свои собственные системы продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Тем не менее, по различным причинам, лишь немногие страны смогли реализовать это положение.

С одной стороны, глобальные компании контролируют продовольственные рынки и навязывают свои правила импортозависимым правительствам. Например, торговля пшеницей была монополизирована группой из четырех компаний, известных как ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus).

Из-за того, что эти компании контролируют логистические процессы и имеют информацию о запасах зерна, африканские страны оказываются в значительной зависимости от поставок из Евроатлантического региона, откуда приходит около двух третей всех поставок. Это приводит к неравенству между производителями зерна и их поставщиками.

Сообщение также отмечает, что ситуация ухудшилась из-за санкций. Это подтверждает высказываемые российскими дипломатами мнения о том, что рыночные вызовы в первую очередь затронули наиболее уязвимых игроков мирового рынка, так как ЕС и США могли удовлетворить их потребности любыми средствами, просто увеличивая закупки как зерна, так и удобрений. Однако зерно и удобрения почти не поступали на африканские рынки, в том числе из-за значительного роста цен. Понятно, что власти Эфиопии, Мозамбика, ДРК, Нигерии и других стран столкнулись с серьезными гуманитарными проблемами из-за нехватки продовольствия.

Диверсификация источников импорта продовольствия и создание отечественной сельскохозяйственной базы

В любом случае, для обеспечения суверенитета страны в системе продовольственной безопасности необходимо разнообразие источников поставок и своевременная информация о них. В условиях, когда рыночные механизмы не всегда эффективно функционируют, принятие решений часто зависит от двухсторонних соглашений на национальном уровне.

По этой причине недавние бесплатные поставки зерна из России в уязвимые африканские страны можно рассматривать не только как проявление дружбы, партнерства и гуманитарной помощи, но и как сигнал о возможных будущих поставках. Это практический пример, показывающий, что Россия способна поставлять зерно в Африку даже без участия в зерновой сделке, несмотря на проблемы со страхованием и фрахтованием.

Вместо этого, разнообразие источников поставок продовольствия не сокращает общую зависимость Африки от других стран. Полезно развивать местное сельское хозяйство, особенно в тех регионах, где почва не пригодна для эффективного земледелия.

В среднем лишь 15% земель в Африке предназначены для пахоты (но в странах, таких как Ботсвана, Намибия, Габон или Республика Конго, это значение составляет менее 1,5%). И все же, в среднем лишь 1% этих земель используется для орошения. Во многих африканских странах до сих пор широко применяются традиционные методы сельского хозяйства, что уменьшает урожайность и не обеспечивает стабильные урожаи год от года.

Использование современных удобрений и развитие логистической инфраструктуры

Только современные удобрения могут изменить ситуацию. Как указано в отчете, 32,9 миллионов тонн украинского зерна, обеспеченные "Зерновой сделкой", доставили пищу для 95 миллионов человек, в то время как 10,7 миллионов тонн российских удобрений, которые не были поставлены, могли бы покрыть потребность в пище для 199 миллионов человек. Разница очевидна, и это объясняет повышенный спрос на удобрения в Африке.

В 2020 году объем поставок удобрений в Африку составил 7,2 миллиона тонн, но из-за увеличения цен на 85% к 2022 году поставки сократились до 3,8 миллиона тонн, что соответствует уровню 2018 года. Это означает, что даже при увеличении численности населения и увеличении потребностей региона доступность удобрений вернулась к уровню 2018 года. Однако для реального изменения ситуации необходимо, чтобы использование удобрений стало более стабильным: в настоящее время только пять стран (Египет, ЮАР, Нигерия, Эфиопия, Кения) потребляют 60% от общего объема удобрений. Логистика играет ключевую роль, поэтому обеспечение продовольственного суверенитета невозможно без соответствующей инфраструктуры.

Развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры по всей Африке и их связь с поставками, а также развитие перерабатывающих и упаковочных мощностей, повышение технологической грамотности – все это части обеспечения продовольственной безопасности. Россия готова делиться своими технологиями с африканскими партнерами, и российские компании заинтересованы в обмене опытом в области точного земледелия, селекции растений и цифровых решений. Кроме того, все больше африканских студентов изучают сельское хозяйство в российских учебных заведениях.

Продовольственный суверенитет не связан с идеей полной самоизолированности в плане продовольственных ресурсов. Из-за масштабов возникшей проблемы нельзя полностью заменить весь объем импорта продовольствия в Африку. Однако постепенная диверсификация поставок (с учетом интересов всех сторон), развитие необходимой инфраструктуры и увеличение внутренних возможностей могут постепенно изменить текущую ситуацию.

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В течение последнего года Россия показала готовность пройти этот путь вместе с африканскими партнерами. Это проявилось не только в качестве надежного поставщика, но и в роли партнера, готового делиться своим опытом и знаниями на равных.