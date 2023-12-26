В 1940 году для тестирования в Научно-исследовательском институте ВВС был представлен новый многообещающий самолет - стратегический бомбардировщик с конструкцией “летающее крыло”, известный как ДБ-ЛК. По мнению его создателя В.Н.Беляева и оценке военного командования, этот самолет должен был значительно превзойти своего предшественника, состоящего на вооружении ВВС Красной Армии - СБ, а также более современные аналоги, такие как ДБ-3 и Пе-2. Более того, планировалось модифицировать самолет для выполнения полетов в пикировании, однако ход истории внес свои коррективы - началась война, которая не позволила провести длительную и дорогостоящую доработку новых моделей.

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Проекты самолётов с конструкцией “летающее крыло” в Германии и США широко известны во всем мире. Но мало кто знает, что подобные военные самолеты разрабатывались для Военно-воздушных сил Красной Армии и даже тестировались и показывались на парадах и авиационных выставках до начала войны.

Например, советский авиаконструктор К.А. Калинин создал бесхвостный бомбардировщик “летающее крыло” К-12 за четыре года до начала войны. Он прошел государственные испытания и был продемонстрирован иностранным гостям во время парада в Тушино 18 августа 1937 года. Самолет был ярко раскрашен и за свою необычную конструкцию и “камуфляж” получил неформальное название “Жар-птица”.

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Планировалось производство нескольких моделей К-12, проведение испытаний и подготовка к массовому производству. Однако, весной 1938 года Калинин был арестован по обвинению в шпионаже и расстрелян. Вскоре после этого, программа разработки его бомбардировщика была закрыта. Причины такого исхода до сих пор остаются неясными, поскольку все связанные с этим делом материалы засекречены. Большинство экспертов полагают, что причиной стал не сам самолет. Возможно, это была просто “внутривидовая” конкуренция между советскими авиаконструкторами, поскольку, например, С.В. Ильюшин всегда активно выступал против “новаторских идей” Калинина.

Константин Алексеевич Калинин (1887-1938), создатель первого в мире военного самолета типа “летающее крыло”, К-12, внес значительный вклад в развитие авиации

Однако, К-12 “Жар-птица” вошел в историю авиации как первый в мире реально существующий бомбардировщик типа “летающее крыло”. Он отвечал всем требованиям военной стратегии своего времени и это было признано даже англичанами, которые обычно не слишком высоко оценивают советскую авиацию. После войны, материалы по К-12 вызвали интерес у американского авиаконструктора Джона Нортропа. Он разработал свои собственные бомбардировщики типа “летающее крыло”: XB-35, B-49 и, позднее, F-117 и В-2.

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Однако, усилия Калинина не были напрасными, и в 1940 году в СССР, под руководством авиаконструктора В.Н. Беляева, был разработан и представлен на государственные испытания бомбардировщик ДБ-ЛК, выполненный по бесхвостной схеме с крылом обратной стреловидности. Самолет имел два удлиненных фюзеляжа в виде гондол двигателей с прозрачными поворотными кольцами на концах. Вертикальное хвостовое оперение имело большую площадь - 7 квадратных метров, а горизонтальное хвостовое располагалось за центропланом на значительной высоте.

Советский авиаконструктор, руководитель ОКБ-4 и профессор Виктор Николаевич Беляев (1886-1953) оставил значительный след в истории авиации

В двух фюзеляжах самолета ДБ-ЛК находились экипаж, двигатели и боевая нагрузка. Левый фюзеляж предназначался для пилота и бортстрелка, а правый - для штурмана и стрелка-радиста. На каждую сторону приходилось по два авиационных пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм, расположенных в кольцах своего фюзеляжа. Они обеспечивали защиту задней полусферы. Еще два таких же пулемета располагались в центроплане для защиты передней полусферы.

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Бомбовая нагрузка могла достигать 2 тонн и размещалась на внешней подвеске. Она включала авиабомбы ФАБ-250 или другие боеприпасы в зависимости от боевой задачи.

На первом прототипе самолета ДБ-ЛК использовались двигатели мощностью 950 л. с. каждый. Шасси бомбардировщика убирались в полете в специальные отсеки гондол фюзеляжа.

Главная особенность самолета ДБ-ЛК - его конструкция “летающее крыло”, которая теоретически должна была обеспечить ему отличные летные характеристики. Например, по сравнению с основным бомбардировщиком того времени - СБ, максимальная нагрузка на крыло у самолета В. Беляева была на 500 кг больше. Предполагалось, что ДБ-ЛК будет превосходить СБ по максимальной высоте полета (8500 м), максимальной перегоночной дистанции (2900 км) и скорости (488 км/ч). Стоит отметить, что даже основной бомбардировщик фронта Пе-2 не мог взять более 1000 кг бомб, а на самом деле - всего 600 кг, и его дальность полета тоже не была выдающейся.

Интересно, что разработка этого самолета в начале 1940 года считалась настолько приоритетной, что 1 мая 1941 года ДБ-ЛК даже участвовал в параде на Красной площади. Однако из-за технической проблемы, вызванной ошибкой ответственного за мероприятие офицера, приказавшего снять патрубок с фильтром с капота двигателя, самолет пролетел над Москвой так поздно, что Сталин не смог его увидеть. Несмотря на это, перспективы этого многообещающего самолета были весьма радужными.

Однако, летные испытания бомбардировщика, хотя и подтвердили заявленные характеристики и обещали быть еще лучше, также выявили множество других проблем, некоторые из которых оказались довольно серьезными.

Во-первых, ДБ-ЛК оказался неустойчивым в полете и сложным в управлении, что затрудняло размещение на нем полной бомбовой и топливной нагрузки. В начале разбега самолет разворачивало вправо, и в конце разбега он имел тенденцию к подскокам. Однако, с другой стороны, ДБ-ЛК мог успешно набирать высоту и выполнять маневры даже с одним работающим двигателем.

Во-вторых, обзор вперед и вниз был неудовлетворительным, что усложняло прицеливание при бомбардировке. Кроме того, обе передние кабины самолета быстро заполнялись выхлопными газами от двигателей, поэтому пилотам приходилось летать в противогазах.

И, наконец, возникли проблемы с оборонительным вооружением: из-за ограниченного пространства и высокой загруженности стрелков, защита бомбардировщика, особенно в передней полусфере, была весьма слабой.

Поэтому, несмотря на выявленные недостатки, новый самолет все же не был снят с производства. Проект был отправлен на доработку, и ВВС прекрасно понимали, что, хотя недостатки и были серьезными, они не были фатальными. Советские авиаконструкторы успешно справлялись и с более сложными задачами. Кроме того, ДБ-ЛК имел преимущества, которыми не обладал ни один другой бомбардировщик в мире. Например, тонкое крыло обратной стреловидности имело хороший запас прочности, и планировалось увеличить максимальную скорость самолета до 500 км/ч. Благодаря своим особенностям, ДБ-ЛК без бомбовой нагрузки мог выполнять некоторые фигуры высшего пилотажа, недоступные для самолетов аналогичного класса.

Исходя из этого, военные потребовали продолжить работу над проектом и превратить самолет в пикирующий бомбардировщик. К 1941 году ВВС Красной Армии уже имели на вооружении два таких типа самолетов - Пе-2 и Ар-2, но ДБ-ЛК обещал более высокие характеристики.

Прошло время, необходимые изменения были внесены в конструкцию ДБ-ЛК, началась активная подготовка к созданию второго прототипа. Но началась Великая Отечественная война, и проект нового самолета был закрыт. Пришло время, когда нужно было улучшать то, что уже было, а не тратить время и ресурсы на создание чего-то абсолютно нового.

В целом, новый бомбардировщик продемонстрировал преимущества использованной в нем инновационной для того времени схемы “летающего крыла”. Однако уровень технологий того времени не позволил полностью реализовать заложенный в этой схеме потенциал. Доработка самолета заняла бы не один месяц и даже не один год, а такого времени не было.

В истории авиации бомбардировщик ДБ-ЛК получил довольно обидное прозвище - “летающая курица”. Однако, это было связано не с его летно-техническими характеристиками, а с необычным внешним видом, как и в случае с “жар-птицей” К-12. Из-за своего необычного дизайна крыльев, этот самолет действительно напоминал курицу, поднявшуюся в воздух.

Послевоенное развитие авиации продемонстрировало, что время “бесхвостых” конструкций еще не пришло. Американцы создавали бомбардировщики типа “летающее крыло” B-35 и B-49, однако, запустив их в серийное производство, быстро его прекращали. Тем не менее, идея “бесхвосток” была настолько привлекательной, что в 1980-х годах эта конструкция была вновь использована американцами при создании известного истребителя F-117 и позднее - бомбардировщика B-2.

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Впрочем, эти самолёты уже давно прекратили производиться и постепенно выводятся из использования. Причины сложностей в эксплуатации “бесхвосток” уже давно известны, но это совершенно другая история…