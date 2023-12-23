Во второй половине 30-х годов прошлого века начали появляться сомнения в эффективности старых теорий о вооружении и военной технике. Это время стало периодом переосмысления и разочарований, особенно после начала Второй мировой войны. Однако, еще до этого, некоторые стали осознавать, что что-то идет не так, и старые подходы нуждаются в пересмотре. Это стало особенно очевидно во время Гражданской войны в Испании – первого крупномасштабного конфликта после Первой мировой. Применение танков показало, что существующие модели с пулеметным вооружением и легкой броней недостаточно эффективны. Многие страны пришли к выводу, что пулеметный танк уже не является оптимальным решением. Кроме того, стало ясно, что толщина брони в 13-15 мм недостаточна.

реклама





Одной из стран, которые столкнулись с этим неожиданным открытием, была Англия. Их бронетанковые силы базировались на моделях с пулеметной вооружением и легкой броней. В результате развития концепции “патрульного танка”, компания Vickers-Armstrongs разработала Light Tank Mk.VI - самый продвинутый танк среди своих аналогов. Вооруженный спаренной установкой обычного и крупнокалиберного пулеметов, двухместной башней и командирской башенкой, этот танк развивал скорость до 60 км/ч и стал самым распространенным в английской армии. Однако, английские военные осознавали, что требуется нечто большее. Разработка среднего танка шла медленно, и в результате было выпущено множество легких танков. Еще до начала войны было понятно, что необходим новый легкий танк.

В 1936 году стало ясно, что развитие легких танков в Англии достигло своего предела. Это понимание разделял Лесли Литтл, который стал главным конструктором бронетанковой техники компании Vickers-Armstong после гибели Джона Кардена в авиакатастрофе. До этого Литтл активно участвовал в разработке боевых машин Carden-Loyd и Vickers. Лесли Литтл имел свое видение того, каким должно быть шасси для легкого танка. Результатом его работы стал Light Tank A17 (также известный как Light Tank Mk VII и Tetrarch I). Это был единственный тип легкого танка, произведенного в Англии, который участвовал в высадке в Нормандии. Более того, он был доставлен к месту боевых действий с помощью десантных планеров.

Необычный подход к конструкции танкового шасси

реклама





Конструктор танков Джек Литтл начинал свою карьеру с автомобилей. Как и его коллеги Джон Карден и Вививан Лойд, он также занимался созданием автомобилей. Однако, его конструктивные навыки не ограничились одними только автомобилями. Они пригодились ему и в создании боевых гусеничных машин. Тем не менее, автомобильное прошлое Литтла продолжало оказывать влияние на его новые проекты. Особенно это было заметно в его работе над шасси для танка, которое было представлено публике в 1937 году и стало результатом эволюции идеи гусеничного тягача. Литтл начал работу над этим проектом еще в начале 1930-х.

Изначально, разработанная Литтлом подвеска была основана на пружинах и А-образных рычагах, а также опорных катках большого диаметра. В этой конструкции ведущие колеса и ленивцы также выполняли функцию опорных катков. Однако, с течением времени, Литтл усовершенствовал свою разработку, внедрив индивидуальную подвеску для каждого колеса. Кроме того, он изменил конструкцию ведущих колес и ленивцев, сделав их поворотными. Благодаря этому нововведению и за счет гибкости гусениц, шасси теперь могло поворачивать подобно автомобилю, что значительно увеличило скорость изменения направления движения.

Несмотря на то, что гусеничное шасси, разработанное Литтлом, не вызвало интереса у потенциальных заказчиков, ситуация кардинально изменилась, когда Литтл приступил к разработке танка с аналогичной ходовой частью. Опытный образец этого танка, обозначенный как A17E1, был завершен весной 1938 года. В отличие от гусеничного шасси, этот танк привлек внимание заказчиков. Башня танка использовалась в качестве испытательного стенда для различных видов вооружения. В ходе испытаний была опробована и 40-миллиметровая танковая пушка, изначально разработанная компанией Vickers для экспортных танков. Пушка была установлена на опытных образцах танков Vickers, которые были заказаны Латвией. Также были проведены испытания пулеметного оружия. В результате этих испытаний была выбрана окончательная конфигурация вооружения, которая состояла из 2-х фунтовой пушки и пулемета BESA калибра 7.92 мм. В опытных образцах танка были установлены макеты этого оружия, а не реальное вооружение.

реклама





A17E1 отличался от своего предшественника большими размерами, хотя разница между ними была не столь значительной. Новый танк имел классическую компоновку с расположением двигателя и трансмиссии в задней части корпуса. Одной из особенностей нового танка была компактная конструкция моторного отделения, которая позволила максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Однако, у этой компактной конструкции были свои недостатки. Обслуживание танка было затруднено, так как для доступа к коробке передач необходимо было снять двигатель. Несмотря на эти сложности, британская армия была удовлетворена результатами испытаний и приняла решение о запуске танка в серийное производство. Обновленная версия танка, получившая обозначение Light Tank Mk. VII, начала производиться летом 1938 года.

История Light Tank Mk.VII была сложной с самого начала. Уже на этапе разработки танка было внесено множество изменений, включая изменение конструкции вооружения. Кроме того, планы по производству танка также менялись несколько раз. Контракт на производство 70 единиц Light Tank Mk.VII был подписан с компанией Metropolitan Cammell Carriage & Wagon Company (MCCW) 25 января 1939 года. Далее контракт был пересмотрен в сторону увеличения количества производимых танков до 120 единиц и т.д. В процессе производства конструкция танка также претерпела некоторые изменения, хотя основные характеристики остались прежними. В августе 1940 года рассматривалось предложение о смене обозначения танка на “Greyhound I”, однако это изменение не было утверждено. Обозначения “собачьей” серии позже получили американские бронированные машины, поставляемые в Англию.

В итоге, контракт на производство Light Tank Mk.VII предусматривал выпуск 100 танков с регистрационными номерами от T.9266 до T.9365. С уверенностью можно сказать, что было произведено именно такое количество танков, так как имеются документы, подтверждающие регистрационные номера, а также отчеты о производстве, в которых указаны конкретные даты. Первые танки были выпущены в ноябре 1940 года. Объемы производства были небольшими, всего 15 танков за ноябрь и декабрь 1940 года. В войска эти танки начали поступать только в начале 1941 года. Судя по всему, в процессе производства возникли какие-то проблемы, так как в течение первого квартала 1941 года компания MCCW не произвела ни одного танка Light Tank Mk.VII. За период с апреля по июнь 1940 года было выпущено еще 30 танков. Возможно, в это число были включены и танки, которые начали производить в первом квартале 1941 года, но не успели выпустить. На это указывает тот факт, что в период с июля по сентябрь 1941 года было произведено только 20 танков данного типа. Последние танки были произведены в начале 1942 года. Некоторые из них были оснащены 76-миллиметровыми гаубицами. В конце сентября 1941 года танк был переименован в Tetrarch I и относился к категории “властных” машин, наряду с Covenanter.

Где-нибудь полезный

реклама





Судьба танка Tetrach оказалась схожей с судьбой Covenanter, причем не только в новом обозначении Light Tank Mk.VII, но и в некоторых аспектах судьбы. Проблемы Covenanter возникли из-за системы охлаждения двигателя, в то время как у Tetrach возникли комплексные проблемы. Танк обладал хорошими ходовыми качествами и мог быстро передвигаться, однако его эксплуатация ограничивалась использованием только в пределах метрополии. Первыми получателями этих танков стали 1-ая бронетанковая дивизия, к концу июня 1941 года получившая 33 единицы Light Tank Mk.VII.

Далее последовали войсковые испытания в ближневосточном регионе, которые вызвали разочарование. Оказалось, что запатентованная система управления, хорошо работающая на дорогах, не подходит для условий пустыни. Также отмечался перегрев двигателя. Это фактически закрыло путь для использования Tetrach на фронте. Это также стало причиной того, что эти танки в количестве 20 единиц были отправлены в Советский Союз.

Следует отметить, что англичане не стремились широко освещать вопрос эксплуатации танков Tetrach в войсках. Однако, советские отчеты в некоторой степени раскрывают эту тему. Так, сложная ходовая часть танка не только имела специфические особенности работы на различных типах поверхностей, но и часто выходила из строя. В результате нагрузок, тяги катков и кронштейны телескопических амортизаторов часто ломались. Отмечались низкие проходимость танка и его приспособленность к использованию на пересеченной местности. Фактически, он был эффективен только на дорогах. К тому же, даже по стандартам 1940-х годов, броня танка оказалась недостаточно эффективной. Он был уязвим для огня даже стрелкового оружия и ручных гранат, причем речь идет не только о противотанковых гранатах. В связи с наличием танка Light Tank M3, известного как Stuart, дальнейшее производство Tetrach потеряло смысл.

Несмотря на то, что танк не оправдал ожиданий, для него все же нашли применение. Его боевые качества превосходили качества танка Light Tank Mk.VI, и при этом он был легким. 14 августа 1941 двенадцать таких танков были отправлены в легкий эскадрон C специального назначения королевского танкового корпуса. Позднее, в июле 1942, эскадрон был преобразован в легкий авиадесантный эскадрон королевского танкового корпуса, приданный к 1-й авиадесантной дивизии. В итоге, неудачный легкий танк превратился в авиадесантный. Интересно, что его первое боевое применение было еще более неординарным.

5 мая 1942 г. началась операция “Броненосец” (Operation Ironclad), целью которой была высадка на о. Мадагаскар. Участвовавший в операции эскадрон С сил специальных операций обеспечивал поддержку 29 отдельной пехотной бригады. 6 танков Tetrarch I прошли модификацию для обеспечения высадки с десантных кораблей на берег. Им были установлены усиленные воздухозаборники, аналогичные тем, что использовались на танках “Черчилль” во время известной неудачной операции в Дьеппе. Высадка прошла удачно, а на следующий день эскадроны В и С наткнулись на позиции артиллерии вишистов (коллаборационистское правительство Франции). 75мм полевые пушки не делали различий между 60мм броней Валентайна и 14–16мм броней Тетрарха. Французские артиллеристы сбили 5 танков, 2 из которых были Тетрархами, что составило почти половину имевшихся у них танков. Всего из 12 участвовавших в сражении танков было потеряно 10 машин.

После такого «успешного» опыта использования Тетрархов их дальнейшее применение по прямому назначению было прекращено (хотя эти танки оставались на Мадагаскаре вплоть до начала 1943 г.). Это, однако, не означало конца их службы, и в качестве средства специальных операций они больше не использовались. Тем не менее, эти машины все равно оказались полезными. Например, Тетрарх стал первым танком, на который Николас (Миклош) Штраусслер установил систему Duplex Drive. Благодаря специальной складной системе и приводу на гребные винты, танк мог превратиться в амфибию. После испытаний Штраусслер усовершенствовал свою систему, которую массово устанавливали на Валентайны и Шерманы.

Этот танк наиболее известен благодаря своему использованию в качестве авиадесантного. Для его транспортировки использовался тяжелый десантный планер Gal 49 Hamilcar Mk I. Танк размещался внутри фюзеляжа планера, после приземления носовая часть откидывалась, и машина съезжала на землю. Эта система получила широкую известность, однако использование английских десантных танков вызывает ряд вопросов. Во-первых, вызывает сомнения вопрос первенства: хотя непосредственно на поле боя английские танкисты начали действовать раньше, что касается транспортировки танков по воздуху, немцы начали это делать уже в 1942 году. Более того, они перевозили не только истребители танков Marder II (боевая масса которых была значительно больше), но и другие машины, обладавшие большей боевой эффективностью.

Использование танков Tetrarch в качестве авиадесантных неоднократно обсуждалось, но их боевое применение каждый раз откладывалось. С 1943 по 1944 год танк постоянно дорабатывался, и одной из модификаций стала специальная насадка на ствол - Little John. Она представляла собой бюджетный вариант конического ствола и позволяла увеличить начальную скорость снаряда. Однако к 1944 году стало ясно, что 2-ух фунтовая пушка уже недостаточно мощная. В этот период начались поставки американских танков Locust, которые оказались более удачными в плане конструкции и были изначально созданы как авиадесантные. Тем не менее их боевое применение было отложено до 1945 года. И наконец, первыми в бой утром 6 июня 1944 года вступили именно “Тетрархи”.

Непосредственно во время высадки участвовали танки 6-го полка авиадесантных бронетанковых разведывательных войск. Всего во втором этапе высадки участвовало 30 самолетов Hamilcar MK.I, 20 из которых имели на борту танки. Высадка происходила на территории, которую ранее зачистили десантники первого эшелона, однако без потерь не обошлось. Один танк был потерян в воздухе, так как его планер открылся и машина упала в воду. Два других танка были потеряны во время посадки, когда столкнулись два планера. Некоторые машины запутались в парашютных стропах и не могли двигаться. В целом, дебют оказался неудачным. Впоследствии некоторые танки столкнулись с немецкими военными машинами, и исход этой встречи был вполне предсказуем. Через 10 дней после дня “Д” полк был снят с первой линии фронта. Некоторое время танки Tetrarch еще использовались в качестве разведывательных, но затем были сняты с вооружения.

Из 100 произведенных танков этого типа до нашего времени сохранились только 2. Один из них находится в Техническом центре парка «Патриот», а другой выставлен в танковом музее в Бовингтоне. Танк из Бовингтона относится к модификации Tetrarch ICS. Номер T.9274 указывает на то, что этот танк является одним из первых 15, выпущенных в конце 1940 года. Этот экземпляр был изготовлен в декабре 1940 года и прошел через множество испытаний. Он служил в 1-ой бронетанковой дивизии и у десантников. Танк представлен в макете грузового отсека самолета Hamilcar.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Light Tank Mk.VII не был полностью бесполезным, но разработка нового легкого танка столкнулась с рядом проблем с самого начала. Проблемы были связаны не только с сложной ходовой частью, но и с другими особенностями, такими как слабая броневая защита. В результате, уже летом 1941 года, англичане срочно начали искать замену этому танку. Понимая, что что-то идет не так, к 1942 году они фактически прекратили разработку новых легких танков. Фактически, единственным важным достижением танка Tetrarch стало то, что он стал первым танком, который был десантирован по воздуху прямо на поле боя. Однако, если честно, было бы лучше, если бы вместо танков сбросили такое же количество разведывательных бронемашин Daimler Mk. II. Кстати, эти бронемашины использовали те же башни, что и Tetrarch. А еще было бы лучше быстрее перейти на разработку САУ Alecto - лучшее, что создано на основе шасси конструкции Лесли Литтл.