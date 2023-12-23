В мирный период между войнами различные страны активно разрабатывали средние танки. Они были менее дорогими и сложными в производстве, чем тяжелые танки, но обладали более мощной броней и вооружением. Английские и французские средние танки создавались на основе легких моделей. Некоторые легкие танки после доработки превращались в средние. Например, французский средний танк Char B стал уже тяжелым. Однако, при создании стандартного английского среднего танка возникли проблемы с его подвижностью и массой, которая превышала 16 тонн. В дальнейшем англичане разработали новый тип танков — крейсерские танки, которые обладали высокой подвижностью, несмотря на более слабую броню, и предназначались для стремительных действий в тылах врага.

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Английский крейсерский танк имеет свою историю, восходящую к советскому танку БТ и разработке колесно-гусеничной машины Christie M1931. После покупки и доработки этой модели в Англии был создан Cruiser Tank A13. Именно он послужил основой для дальнейшего серийного производства, включая модели Cruiser Tank A13 Mk. I и Cruiser Tank Mk. III. На более позднем этапе был разработан еще более усовершенствованный танк Cruiser Tank A13 Mk. III, также известный как Cruiser Tank Mk. V. Эта модель была переименована в Covenanter и является одним из наименее успешных английских танков.

Тяжелый крейсерский танк с альтернативным источником энергии

История Cruiser Tank A13 Mk III начинается 27 ноября 37-го года. В тот день управление механизации выдало заказ на создание тяжелого крейсерского танка повышенной бронезащиты. Задание получили два подрядчика: Nuffield и London Midland. При этом последний уже работал над проектом среднего танка A14. Компания Nuffield разработала свой вариант тяжелого крейсера под названием Cruiser Tank A16. Его стоимость составила 15 тысяч фунтов.

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В декабре 1937 года в Королевском арсенале в Вулидже был создан полноразмерный макет танка A16. С этого момента танк начал активно развиваться, и в итоге получился вариант танка A14 с ходовой частью Кристи. По сути, англичане разработали два танка - Т-28 (на основе A14) и Т-29 (на основе A16). Масса A16 достигла 18-20 тонн, в то время как A14 стал еще тяжелее на 10 тонн и его изначальная масса превышала 29 тонн. В качестве двигателя был выбран Thorneycroft RY12 с мощностью 500 лошадиных сил, что делало A16 одним из наиболее тяжелых танков. Однако, к началу 1939 года, власти начали проявлять беспокойство, поскольку уже имели опыт работы с тремя башнями средних танков. В связи с этим, 20 февраля 1939 года было дано новое задание компаниям Nuffield и LMS - разработать тяжелый крейсерский танк меньшего размера и меньшей массы, но с теми же характеристиками, что у A14 и A16. Ходовая часть нового танка была создана на основе A13.

Создание тяжелого крейсерского танка было поручено компании LMS, но они столкнулись с проблемой - нужно было уменьшить вес танка, уменьшив высоту корпуса. Это могло быть сделано только путем замены двигателя, что не подходило для компании Nuffield. Вместо этого они решили использовать двигатель Light Tank A17E1 с 12 цилиндрами и мощностью 165 лошадиных сил. Этого было недостаточно, так что они решили модернизировать его для достижения мощности в 300 лошадиных сил. Кроме того, они увеличили толщину брони до 40 миллиметров, возможно, вдохновленные французами. Такая броня была эффективна на расстоянии около 300-400 метров.

Работа над танком А13 проводилась в сотрудничестве с Вулиджским арсеналом и Управлением механизации, и это сотрудничество было успешным. Танк оснащен поворотными механизмами планетарного типа от Wilson, которые использовались в конструкции танка А12. Его коробка передач также планетарная, с четырьмя передачами, также от Wilson. Разработка корпуса и башни велась вместе с военными экспертами. 13 апреля 1939 года модель танка А13 была представлена комиссии для оценки. В состав комиссии входили генерал-майоры Дэвидсон и Мартель, а также другие офицеры. Был также представитель от Nuffield Mechanization and Aero, и его присутствие сыграло свою роль. Модель танка была одобрена, и в то же время было начато создание другого танка – А15. И А13, и А15 являются тяжелыми крейсерами с одинаковыми башнями, хотя у А15 есть некоторые отличия от А13.

Причина этого смелого решения заключается в сложной политической обстановке. В 1939 году не было никаких переговоров о мире: 15 марта немцы захватили Чехословакию, а уже 21 марта они заявили о своих территориальных претензиях к Польше. Здесь стоит отметить важный момент: англичане не сидели сложа руки и предложили свою помощь Польше. Ощущалось приближение войны, однако даже модели танков А9 и А13 стали поступать в армию лишь весной 1939 года. Британское военное командование пошло на риск. Однако, они не решились запускать в серийное производство А13 без проведения предварительных испытаний. Причиной тому стал двигатель DAV от Meadows, объем которого был равен 16,2 л, а мощность составляла 280 л. с., требующий дополнительной обкатки. Более того, из-за требования о минимальном снижении высоты танка, систему охлаждения пришлось перенести вперед, что породило определенные опасения. Впоследствии эти опасения подтвердились.

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Первый контракт на изготовление 100 крейсерских танков A13 Mk III был подписан с компанией LMS 17 апреля 1939 года. Изготовленные по этому контракту танки получили регистрационные номера с T.7095 по T.7194. С наступлением войны в сентябре 1939 года был заключен контракт на изготовление еще 100 танков с компанией English Electric. Кроме того, компания Leyland Motors получила контракт на изготовление 151 танков. Однако осенью 1939 года конструкция танка подверглась изменениям. Первоначально планировалось, что корпус и башня танка будут изготовлены путем сварки, но обнаружилось, что в стране не хватает квалифицированных сварщиков. В связи с этим было принято решение вернуться к традиционной технологии изготовления танка с использованием заклепок. Это увеличило его вес примерно на 100 килограммов.

Опытный образец танка A13, изготовленный в мае 1940 года и получивший отдельный регистрационный номер 15395, имел массу 16,1 тонн, что стало отправной точкой для дальнейших изменений. Как и на модели A13 MkI, на данном образце использовались алюминиевые опорные колеса, которые позднее были заменены на стальные для увеличения прочности. Это повлекло за собой увеличение массы танка и, как следствие, вызвало проблемы с системой охлаждения. В итоге от оригинальной модели A13 осталось очень мало. Даже ширина гусеничных траков была изменена. Для того чтобы уменьшить высоту корпуса, была модифицирована система подвески: свечи и телескопические амортизаторы стали располагаться под углом. Однако количество опорных колес осталось прежним – 6, что было достаточно при массе танка 16 тонн. В модели A15 это количество было увеличено.

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Шасси танка A13 было довольно необычным как по своей конструкции, так и по расположению элементов. Радиаторы системы охлаждения были размещены спереди, слева от места водителя, что сделало их более уязвимыми для вражеского огня. Это также усложнило систему охлаждения. Во время первых испытаний с 23 мая по 1 августа 1940 года были выявлены проблемы с охлаждением. В ходе испытаний танк двигался без башни. Также были проведены испытания коробки передач Merritt-Brown. Во время первого этапа испытаний в Фарнборо танк проехал 280 км по дороге и 840 км по пересеченной местности. Проблемы с охлаждением и механизмом поворота были отмечены, но они были решены в последующих версиях танка.

Конструкция корпуса и башни танка оказалась весьма необычной. Прежде всего, переход на клепанную конструкцию привел к весьма оригинальному подходу к сборке. Вначале собирался каркас (фактически, внутренний корпус) толщиной 19 миллиметров спереди и 15 миллиметров по бокам, к которому затем крепились цельные броневые листы. Этот каркас, по сути, считался броней, хотя фактически изготавливался из конструкционной стали. В результате, толщина лобовой брони, по-видимому, составляла 40 миллиметров, а бортовой - 30 миллиметров, но здесь есть одна особенность. “Слоеная” конструкция корпуса стала стандартом для английских крейсерских танков, а конструкция башни была довольно необычной. Она стала ниже, чем в A13 Mk.I, за счет отказа от командирской башенки и замены ее на один люк сзади. Похоже, что английские инженеры были вдохновлены легким танком Light Tank Mk.VII с аналогичной схемой. Однако, двухместная башня в легком танке отличалась от трехместной башни в новом танке. У командира была только одна смотровая щель с перископом Mk.IV для обзора, хотя она и обеспечивала круговой обзор, но ограниченный угол обзора все же имел место быть. Механик-водитель также получил курсовой пулемет BESA - общая черта концепции “тяжелого крейсера”.

Проблемы с опытным образцом были не такими серьезными, как те, которые возникли при создании следующей модели танка, которая производилась уже по серийному договору. Танк T.7095, так же как и опытный образец, изготавливался из конструкционной стали в серийной версии. Однако его масса превышала 18 тонн, и у него обнаружились некоторые «детские болезни», но самой большой трудностью оказалась система охлаждения. Как показали испытания, стартовавшие 29 сентября 1940 г., через 2,5 ч езды температура воды достигала 177 °C. Дополнительно, грелись и боковые баки с топливом, создавая угрозу возникновения пожара. Начался активный поиск решения этой проблемы, но производство уже было начато. К концу 1940 г. было произведено 7 таких танков, которые были переименованы на Cruiser Tank Mk. V в августе 1940 г.

По сути, у английских военных не было другого выбора. A15, также известный как Cruiser Tank Mk. VI, также требовал доработки. Кроме того, проблема перегрева постепенно начала решаться. И все оказалось не так уж плохо. Опытный образец танка Leyland с регистрационным номером T. 15395 показал максимальную скорость на бездорожье 28 км / ч, а средняя скорость на шоссе составила 35 км / ч. От идеи увеличения толщины лобовой брони до 60 мм отказались, однако, учитывая критическую ситуацию с крейсерами в целом, массовое производство Cruiser Tank Mk. V не было прекращено. Также стоит отметить, что двигатель Meadows с оппозитным расположением цилиндров перегревался не только на крейсере. Вспомните, например, Light Tank Mk.VII. Испытания этого танка в Северной Африке были неудачными. Поэтому запуск «кипятильника» в крупное серийное производство стал единственно возможным выходом из сложной ситуации. Такой танк лучше, чем никакого. За первый квартал 1941 года был сдан 81 Cruiser Tank Mk.V. Эти танки были отправлены для обкатки в состав 1-й и 9-й танковых дивизий.

Для использования только в Англии

Производство танков Cruiser Tank Mk.V постоянно увеличивалось, при этом активно велись работы по их улучшению, особенно системы охлаждения. Компания Leyland, производящая грузовики и автобусы, проделала большую работу в этом направлении. Весной 1941 года они существенно доработали систему охлаждения, которую впоследствии стали использовать на более поздних моделях. При этом базовые модели также были не так плохи, как это казалось в 1940 году. В январе 41-го года во время тестирования крейсерского танка максимальная температура опустилась до 110 °C, что, несмотря на то, что это довольно много, было приемлемым для использования в пределах метрополии. Более того, во время тестов в Фарнборо серийный образец развил скорость до 59 километров в час. Затем было решено снизить скорость до 53 километров в час, что все равно было быстрее, чем у остальных крейсерских танков. Заявленная же скорость составляла 48 километров в час. Все эти факторы и являются причинами, по которым министерство обороны решило продолжить создание «кипятильников».

За второй квартал 1941 г. компании LMS, Leyland и English Electric произвели еще 186 единиц бронетехники, что даже превысило количество выпущенных танков типа Cruiser Tank Mk.VI. Также обсуждался вопрос их отправки в Ливию, однако к лету 1941 г., стало понятно, что проблема с системой охлаждения все еще не решена полностью. Несмотря на это, выпуск продолжался, и за 3-й квартал 1941 г. было произведено еще 212 единиц техники. Помимо базовой модели Cruiser Tank Mk.V существовал также вариант Cruiser Tank Mk.V CS с 3-х дюймовой (76мм) гаубицей на борту. Она могла стрелять дымовыми или осколочно-фугасными снарядами. Количество выпущенных моделей с гаубицей неизвестно, но на 27 июня 1941 года в составе 9-го бронетанкового дивизиона было 165 танков Cruiser Tank Mk. V и 12 танков Cruiser Tank Mk. V CS. На ту же дату в составе 1-го бронетанкового дивизиона находилось 59 танков Cruiser Tank Mk. V. По состоянию на 14 августа 1941 года, в войсках числилось 303 танка Cruiser Tank Mk. V и 14 танков Cruiser Tank Mk. V CS.

Если говорить откровенно, то основным мотивом отправки Cruiser Tank Mk. VI в Северную Африку стала их более надежная система охлаждения. Английские военные публично заявляли в августе 1941, что оба типа танков не идеальны и надеялись, что следующая модель, Cruiser Tank Mk. VII, находящаяся в разработке, станет более удачным решением проблемы. В то же время, один “крейсер” применялся на территории метрополии, второй - в Северной Африке, и при этом их экипажи страдали примерно одинаково при равных условиях. Даже в более легкой версии танка, Cruiser Tank Mk. V, с траком (проект MB1173A), были некоторые излишества, так как исходный проект имел ширину 242,5 мм и шаг гусеницы 102 мм. Этого было недостаточно, поэтому гусеница быстро вышла из употребления. Вскоре появилась другая гусеница по чертежу TO507 с шириной 272 мм и шагом 103 мм. Эту же гусеницу использовали на Cruiser Tank Mk. VI. Общее количество гусениц в комплекте уменьшилось с 120 до 114 шт. Затем появился третий тип гусениц по чертежу TD1762, очень похожий на гусеницу TO507. Основное отличие было в методе крепления пальцев и типе используемой стали. Гусеница TD1762 была легче и надёжнее. Эти же гусеницы использовались на Cruiser Tank Mk. VI.

Всего было построено 500 танков исходной версии - Cruiser Tank Mk.V. Они были единственным вариантом, выпускавшимся компанией LMS. Также на этом заводе было выпущено 60 единиц с регистрационными номерами от T.81347 до T.81406. Последние из них были сданы осенью 1941 года. Внутри одного и того же варианта машины имели различия в деталях, включая воздуховоды системы охлаждения, ходовую часть и орудийную установку. Последняя модификация менялась одновременно с Cruiser Tank Mk.VI. Однако, со временем стало ясно, что продолжать выпуск Cruiser Tank Mk.V в его нынешнем виде не имеет смысла. Летом 1941 года рассматривались два варианта модернизации этого танка - малый и большой. Малый предполагал сохранение корпуса Cruiser Tank Mk.V и был отложен на потом. Он получил обозначение Cruiser Tank Mk.V *. Большой модернизации, которой занималась компания Leyland, уделялось больше внимания. Этот вариант назывался Cruiser Tank Mk.V **.

В сентябре 1941 года была изменена система обозначения британских танков, и это коснулось также Cruiser Tank Mk.V. Базовую модель теперь называли Covenanter I. Изначально предполагалось использовать «змейную» систему обозначений, по которой Cruiser Tank Mk.V следовало назвать Viper. Однако с осени 1941 года все крейсерские танки начинались с буквы C. Модель Cruiser Tank Mk.V ** получила обозначение Covenanter III и отличается от других танков формой моторного отделения и наличием дополнительных воздухозаборников по бокам. Эффективность системы охлаждения Covenanter III была проверена в октябре 1941 года, тогда же началось его производство. Максимальная температура снизилась до приемлемых 69 градусов, а максимальная скорость составила 53,6 км/ч. Было отмечено, что температура воды и масла все еще высока, но прогресс очевиден. Осенью 1941 года появились разговоры о том, чтобы отправить эти танки на фронт. Более того, согласно имеющимся данным, один танк в конце 1941 года попал в Египет, где проходили испытания. Он проходил их вместе с танком Tetrarch, и оба требовали доработки системы охлаждения.

Работы по устранению проблем с перегревом дали свои результаты. Во время испытаний в январе 1942 года, температура воды в танке Covenanter III составляла 35 градусов, а в Crusader I – 54.4 градуса. В общей сложности было произведено 680 таких танков, они были распределены по нескольким контрактам. Большая часть танков пришлась на компанию English Electric. Кроме уже существующего контракта на 100 единиц, они выпустили еще 984 танка. Эти танки имели регистрационные номера: T.18361-T.18660, T.18661-T.18760, T.78244-T.78346, T.81407-T.81446, T.81447-T.81612, T.81613-T.81862, T.130695-T.130719. Leyland, помимо производства 151 танка по первоначальному контракту, выпустила еще 375 единиц с регистрационными номерами от T.23104 до T.23203, от T.81863 до T.81902 и так далее. LMS казалась проигравшей стороной, однако именно ей достался контракт на небольшой ремонт, то есть конверсию Covenanter I в Covenanter II. Общее количество отремонтированных танков составило 500. Первые из них прибыли в апреле 1942 года, и 150 из них были отремонтированы в течение двух месяцев. Снаружи эти машины отличались от Covenanter I некоторыми деталями, включая “обвес”.

Успешная модернизация, которая привела к появлению Covenanter II, стала причиной выпуска дополнительной партии этих машин. Они стали известны как Covenanter IV. Это был фактически новый Covenanter II, который был создан с нуля, с добавлением дополнительных улучшений, используемых в Covenanter III. Более поздние модели Covenanter также включали и тропическую версию, которая имела дополнительный топливный бак и противопылевые экраны. Возникает закономерный вопрос: зачем нужно было проводить столько работы над “проблемным” танком? Но что интересно: во время испытаний в июле 1942 года два Covenanter IV прошли большее расстояние и имели меньше неисправностей, чем Crusader III. Другими словами, они были равны по своим характеристикам. Однако Crusader, будучи уже на фронте, получил больше улучшений, включая башню с 6-дюймовой пушкой. Следует отметить, что два Covenanter III и два Covenanter IV проходили большие испытания в Египте осенью 1942 года. Каждый из них прошел более 1000 миль.

В общей сложности были изготовлены 1771 танки, включая два опытных образца, созданных LMS и Leyland. Последние были изготовлены в январе 1943 года. Хотя Covenanter не является полностью провальным, как ни странно это звучит. Если бы положение англичан стало критическим, они вполне могли бы вступить в бой, и разница между Covenanter и Crusader казалась бы минимальной. На самом деле, в 1942 году Coventanter был быстрее и более надежным. С 1942 года поток танков Grant и Sherman стал особенно интенсивным, к тому же более высокий приоритет, отведенный Crusader, сыграл свою роль. Таким образом, Covenanter превратился в «учебный» танк. Его единственная боевая потеря произошла при странных обстоятельствах: в бронепоезд с танком 1-ой польской бронетанковой дивизии попала бомба, которая и уничтожила Covenanter.

С начала 1943 года танки Covenanter стали переделывать в командирские модели Covenanter OP. Настоящие пушки были заменены макетами, внутри которых размещалось радиооборудование. Планировали переделать 1120 единиц, но фактически переделали только 478. Их основная функция оставалась прежней – учебная техника. На 31 мая 1942 в армии было 974 таких танка, из которых 95 – в версии CS. К середине лета 1943 осталось еще 499 единиц, и начался процесс их списания и отправки на металлолом. На 31 июля 1942 списали 207 единиц. Последние представители этого типа танков были выведены из эксплуатации в феврале 1944 года. Мостоукладчики, однако, заслуживают отдельного обсуждения. Оставшиеся машины были либо пущены на металлолом, либо использовались в качестве мишеней. Некоторое количество танков было впоследствии закопано, включая Covenanter III, имеющий регистрационный номер T.22140, который служил в составе 9-ой бронетанковой дивизии и был произведен на заводе Leyland в конце 1941 года. Танк с собственным именем “Ахиллес” был закопан в винограднике и впоследствии выкопан, сейчас он находится в танковом музее Бовингтона, где недавно также был выкопан другой такой же танк.

Несмотря на свою плохую репутацию, «Ковенантер» на самом деле не так уж и плох. Если бы проблема с температурным режимом была решена на полгода раньше, то этот танк мог бы быть отправлен на поле боя. Кроме того, оппозитный двигатель «Meadows» не очень хорошо охлаждается и на других танках. В целом, это типичный английский танк и нет вопросов о том, почему он был создан. Хотя он и не участвовал в боевых действиях, тот же «Cavalier» не был намного лучше с точки зрения боевого применения. Можно также вспомнить «Medium Tank T23», который хотя и был выпущен в большом количестве, но так и не попал на поле боя. Так что репутация «Ковенантера», возможно, была несколько преувеличенной.









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