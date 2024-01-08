В период Второй мировой войны, советская бронетехника, особенно танковые войска, была значительно выше по качеству и эффективности, чем техника противника. Это было возможно благодаря постоянной работе танкостроительных конструкторских бюро, которые создавали новые образцы вооружения. Одним из таких значительных достижений был средний танк Т-44. В 1944 году началось производство этого танка, который сыграл значительную роль в успехах советской армии. Сохраняя традиционное расположение, конструкторы смогли установить дизельный двигатель танка поперек продольной оси, что уменьшило высоту корпуса на 300 миллиметров по сравнению с Т-34. Кроме того, это позволило переместить башню с 85-миллиметровой пушкой в центр корпуса, увеличив толщину лобовой брони до 120 миллиметров, не увеличивая нагрузку на передние катки.

реклама





В период Второй мировой войны, советская бронетехника, особенно танковые войска, значительно превосходила по качеству и эффективности технику противника. Это было возможно благодаря постоянной работе танкостроительных конструкторских бюро, которые постоянно разрабатывали новые образцы вооружения. Один из значительных успехов - средний танк Т-44, внесший значительный вклад в успехи советской армии. Перемещение дизельного двигателя поперек продольной оси и изменение компоновки башни с пушкой улучшили броню, надежность и боевые возможности. Танк был выбран для вооружения гвардейских танковых бригад, а также для создания гвардейских танковых училищ. Т-44 производился до появления его преемника, танка Т-54, и за время войны было произведено 655 единиц.

В конце 1943 года началось разработка нового проекта — Т-44. Главная задача заключалась в усилении бронирования и увеличении огневой мощи, не увеличивая при этом вес и размеры танка по сравнению с Т-34. Работы проводились на заводе № 183 в Нижнем Тагиле под руководством А. А. Морозова. В ноябре того же года был создан деревянный макет и утверждены технические характеристики. Также учтены возможности будущих модернизаций, включая установку более мощного орудия в башне, предварительно предназначенной для 85-мм пушки.

реклама





В январе 1944 года завершились испытания образца нового танка, и результаты были в целом положительными. Танк соответствовал почти всем ожиданиям: его скорость достигала 52 км/ч, что немного меньше запланированных 56 км/ч. В то же время проходимость Т-44 не уступала Т-34, а в некоторых условиях даже превосходила его, благодаря более мощному двигателю. В процессе испытаний обстрелом корпуса танка было установлено, что передняя проекция оказалась непробиваемой на расстоянии менее 300 метров даже для трофейной немецкой 75-мм противотанковой пушки PaK 40, а на дистанции более 700 метров (эффективная дальность для немецких танков) - даже для 88-мм орудия немецкого танка "Тигр". Тем не менее, боковые стороны танка могут быть пробиты на расстояниях 600 и 900 метров из 75-мм и 88-мм орудий соответственно. Управление Т-44 оказалось более удобным по сравнению с управлением Т-34, и надежность его трансмиссии улучшилась. В период испытаний с января по март 1944 года танк проехал более 1,100 километров по заснеженной местности без серьезных поломок. Исходя из результатов испытаний, было предложено увеличить толщину брони боковых стенок танка до 75 миллиметров, а башни - до 90 миллиметров.

Танк Т-44 был протестирован в феврале-марте 1944 года вместе с Т-34 и немецким танком "Пантера". В ходе испытаний были выявлены его преимущества в боевых характеристиках и надежности механизмов по сравнению с обоими конкурентами. Т-44 также оказался легче, чем обе эти модели, и его передняя броня не уступала той, которая была у "Пантеры". Вооружение нового танка соответствовало вооружению тяжелых танков ИC и "Тигра", и его можно было дополнительно оборудовать новой башней.

реклама





Это имело свое обоснование, поскольку танк был среднего класса по массе, но по вооружению и броне представлял собой что-то аналогичное тяжелым танкам того времени. Таким образом, Т-44 был не просто модернизированной версией Т-34, а совершенно новым типом танка.

Корпус танка был собран из прочных катаных броневых листов методом сварки. Он имел определенную ширину, предназначенную для размещения башни диаметром 1800 миллиметров. Длина корпуса была практически такой же, как и у Т-34. Минимальная высота составляла 830 миллиметров в передней части и 965 миллиметров в кормовой части. Носовая часть корпуса включала два броневых листа толщиной 75 миллиметров, верхний из которых был установлен под углом 60 градусов. Боковые стенки и корма были изготовлены из броневых листов толщиной 45 миллиметров, а в самой верхней и наиболее уязвимой части бортов были усилены путем наваривания экранов толщиной 30 миллиметров. Толщина крыши и передней части днища составляла 20 миллиметров.

реклама





Внутреннее отделение для ведения боя в танке было отделено от моторно-передаточного отделения специальной перегородкой. В этой перегородке находились два отдела для топливных контейнеров. Задняя стена этих отделов использовалась как опора для двигателя. Верхняя часть носовой части корпуса была жёстко прикреплена к корпусу, а верхняя часть моторного отделения была съёмной. В верхней передней части крыши было установлено литое основание для водителя, оснащенное наблюдательным люком спереди и проходом сверху. Наблюдательный люк имел толщину 90 миллиметров и мог открываться вперёд и вверх на шарнирах. Когда наблюдательный люк был закрыт, водитель использовал перископ, встроенный в основание вращающегося прохода, для наблюдения за полем битвы.

Башня танка Т-44 имела уникальную конструкцию. Она была сделана из литой передней части, литой башни и соединена с помощью прокатанных стальных вставок с приваренной крышей. Эта конструкция была выбрана из-за того, что литые башни отечественного производства до начала 1945 года были довольно хрупкими, особенно с боков. Толщина передней части башни составляла 90 миллиметров, задней - 70-75 миллиметров. Изготовление таких сборных башен в массовых масштабах считалось нецелесообразным. Поэтому уже в марте 1943 года было принято решение разработать цельнолитую башню танка Т-44.

Башня устанавливалась на вращающемся круге диаметром 1800 миллиметров со встроенным шариковым маршрутом. В крыше были размещены два отверстия, одно из которых было расположено в крыше командирского люка. Командирский люк имеет вращающуюся крышку с одним крылом. В задней части крыши находится вентилятор боевого отделения.

Вооружение танка Т-44 планировалось сделать очень мощным. Предлагалось установить 85-миллиметровую пушку Д-5Т на базовые танки и 122-миллиметровую пушку Д-25Т на артиллерийские усиленные машины. Однако 85-миллиметровая пушка мало отличается от пушек КВ-85, ИС-85 и первых серий Т-34-85. А 122-миллиметровая Д-25Т пушка сильно отличается от Д-25Т пушки ИС-122. Она отличается по нескольким параметрам, включая унитарный или полуунитарный боеприпас, немного укороченный ствол и уменьшенный пороховой заряд на 2,3-3,2%. Первые испытания пушек встретились с некоторыми сложностями. В частности, это было связано с большим весом унитарного боеприпаса. Заряжать пушку Т-44 очень сложно, так как он имеет низкую посадку и нехватку “заднего пространства” даже в башне.

Танк Т-44 был улучшен в плане систем наведения огня. В нём использовались самые передовые технологии в этой области, включающие разрушаемый прицел, электрокнопочный спуск оружия и пулемёта и комбинированное ручное и моторное управление поворотом башни. Эти инновации после успешного тестирования на Т-44 были также включены в танк Т-34-85. Механизм управления башней управлялся ручным поворотным устройством, что позволяло переключаться с ручного на моторный привод, не отнимая рук от ручки поворота.

Большая часть боезапаса (44 выстрела) размещалась на специальной полке, установленной на месте наводчика-оператора. Еще 16 выстрелов размещались в башне (12 в заднем отделении, 4 на правой стороне), и оставшиеся 5 на левой стороне корпуса. Магазины с патронами также размещались внутри корпуса.

Двигатель танка Т-44 — В-44 (разновидность В-2-ИС) имеет мощность 520 л.с. и оборудован универсальным регулятором расхода топлива и корректором. Поскольку двигатель установлен поперёк корпуса на небольшом участке, некоторые из его компонентов (например, водяная и масляная помпы) были перемещены на другие места. Система охлаждения включает радиатор, водяной насос и вентилятор. Радиатор располагается лучше, чем у Т-34. Топливо подается из трех баков общей вместимостью в 420 литра, расположенных в специальных секциях моторного отделения. Перед началом работы двигателя необходимо вручную заполнить топливную систему, поскольку баки не изолированы от атмосферы.

Трансмиссия танка Т-44 схожа с трансмиссией танка Т-34, но отличается наличием дополнительного редуктора, делающего её более надёжной. Ходовая часть танка состоит из ведущих колёс, аналогичных колёсам Т-34 за исключением увеличенного диаметра катков, позволяющих улучшить сцепление с гусеницами при износе. Опорные колёса Т-44 имеют двойные внешние резиновые обода и отличаются меньшим диаметром — 780×660×150 мм. Также танк обладает индивидуальной торсионной подвеской наподобие той, что использовалась в танке Т-43. Ленивец взят от Т-34 и, начиная с 1945 года, стал использоваться для обоих моделей. Гусеницы танка Т-44 унифицированы с гусеницами Т-34.

В 1944 году выпустили 25 танков, а в 1945 — 880 единиц. Производство Т-44 остановили в 1946, когда началось массовое изготовление Т-54. Машина считалась секретной и не применялась в боевых действиях в период Великой Отечественной войны — её использовали только для обучения танковых экипажей. Т-44 послужил своего рода промежуточным звеном между старыми и новыми, более мощными моделями, которые создали и приняли на вооружение советских вооружённых сил уже после Второй мировой войны.