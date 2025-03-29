Перед новым годом обратилась ко мне семья моих друзей с просьбой собрать компьютер в подарок для сына. Ребенку 14 лет, играет в игры, сидит в ВК все как и у всех. С бюджетом есть проблемы поэтому речь о графике пятого поколения не идет - однозначно дорого, но компьютер должен без проблем тянуть все новые игры в разрешении 1080р ,к стати бюджет был не более 130 тысяч рублей.

И так из чего возможно собрать машину на эти деньги. Далее по списку.

Процессор (CPU)

- Intel: Core i5-12600K / Core i7-12700K

- AMD: Ryzen 5 5600X / Ryzen 7 5800X / Ryzen 9 5900X

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Эти процессоры обеспечивают отличную производительность как в однопоточных, так и многопоточных задачах, что важно для современных игр.

Видеокарта (GPU)

- NVIDIA: GeForce RTX 3060 Ti / RTX 3070 / RTX 3080/

- GeForce RTX 4060 Ti

- AMD: Radeon RX 6600 XT / RX 6700 XT / RX 6800 XT /RX 7600XT

- ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming D OC [A770 PG 16GO]

Эти видеокарты позволяют играть в большинство современных игр на высоких настройках графики с разрешением Full HD (1080p) и даже 1440p (2K). Для 4K-игр потребуются более мощные модели, такие как RTX 4080 или RX 7900 XT.





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Оптимальным решением будет собрать системный блок с такими параметрами:

- Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X

- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6600 XT

- Оперативная память: 16–32 ГБ DDR4/DDR5

- Накопители: SSD NVMe 500 ГБ + HDD 1 ТБ

- Блок питания: 650 Вт Bronze/Gold

- Корпус и охлаждение: качественный корпус с хорошей вентиляцией и подходящим кулером

Такой комплект позволит вам комфортно играть в большинство современных игр на высоких настройках в разрешении 1080p и 1440p.

Все это подобрал с учетом бюджета ИИ Телеграм бот.

Но мы все же пошли немного другим путем сохранив процессор Интел 12 поколения на сокете 1700. Так как это поколение не подвержено всем известным болячкам, что есть у последующих поколений, хотя многие говорят , что проблем не испытывают не с перегревом не с выгоранием, ни с чем либо еще.

Видеокарт третьего поколения кроме 3060 в наших пенатах не нашлось, хотя и хотелось, что то помощней, поэтому немного посоветовавшись с друзьями я воткнул в сборку 4060TI за "скромные" 57 тысяч рублей, хотя по нынешним меркам это довольно скромно в самом деле. И что главное мы уложились в заданный бюджет.

Что получилось в итоге.

Материнская плата MSI PRO B760-P II

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Прикольный графический БИОС, отличное охлаждение VRM и Южного моста, недорогая плата ниже среднего ценового диапазона

Оперативная память ADATA LANCER BLADE RGB [AX5U5600C468G-SLABRWH] 8 ГБ

Куплено 4 планки по 8 гигабайт будет работать в четырех канальном режиме, я думаю это лучше чем покупать две планки по 16 гигабайт для 2х канального режима, по тестам прирост хоть и не большой ,процентов двадцать пять, но ощущается, особенно заметно при разгоне процессора. Частота памяти 5600Мг гонится до 7000Мг.

Остальное в скриншотах.





"Системник" завелся без проблем, единственное, что не понятно - нет звука на передней панели, хотя все подключил, драйвера понятно стоят, но звук отсутствует, надо смотреть, хотя пацан играет и пока меня не напрягает, наверное не так важно. Говорит все игры на максималках тянет на ура, но на ультрах не все, бывают лаги и падение fps. Перегрева процессора вроде не наблюдается, кулер хоть и дешевый но на шесть трубок с медным основанием. Просил его скинуть мне в Телеграм скриншоты игр но так я их и не получил. На этом все, прошу сообщество оценить сборку, чур только сильно не бить.