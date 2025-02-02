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Китайский искусственный интеллект DeepSeek переносит столицу технологий из Пало-Альто в Ханчжоу

Невозможно переоценить, насколько глубоко это меняет всю игру. И не только в отношении ИИ, это также серьезное обвинение в ошибочной попытке США остановить технологическое развитие Китая, без которого Deepseek, возможно, был бы невозможен
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За считанные дни  новость о китайской сенсации в области искусственного интеллекта DeepSeek R1 превратилась из легкого ветерка в ураган силой 5 баллов.  Теперь ясно, что никто в Кремниевой долине или Вашингтоне не имел ни малейшего представления о том, что их мир вот-вот перевернется с ног на голову из-за инновационного нового продукта, который сдвинет геополитические плиты дальше на восток. Но именно это и произошло. И  не просто потому, что последняя версия DeepSeek соответствует или превосходит лучшую модель Америки OpenAI; а потому, что она дешевле, доступнее и прозрачнее.  Это ИИ для всех, независимо от их положения или дохода. И его внезапное появление «из ниоткуда» поставило под сомнение способность западных технологических гигантов предвидеть возможности своих конкурентов или возглавить отрасль, которая необходима Вашингтону для сохранения его постоянно ослабевающей хватки на мировом господстве. Вот краткий обзор от  Venture Beat :

….благодаря выпуску  DeepSeek R1, новой большой языковой модели, которая выполняет «рассуждение», аналогичное лучшей на данный момент модели OpenAI o1  — тратя несколько секунд или минут на ответы на сложные вопросы и решение сложных проблем, поскольку она размышляет о собственном анализе шаг за шагом или в режиме «цепочки мыслей».Более того,  DeepSeek R1 показал такой же высокий или даже более высокий результат, чем o1 от OpenAI на различных сторонних тестах… и, как сообщается, был обучен за меньшую сумму… с гораздо меньшим количеством графических процессоров (GPU) в условиях строгого эмбарго, наложенного США, родной территорией OpenAI.Но в отличие от o1, который доступен только платным подписчикам ChatGPT уровня Plus (20 долларов в месяц) и более дорогих уровней (например, Pro за 200 долларов в месяц),  DeepSeek R1 был выпущен как модель с полностью открытым исходным кодом, что также объясняет, почему он быстро взлетел в чартах  самых скачиваемых и активных моделей сообщества по обмену кодом ИИ Hugging Face.

«Сходить с ума» — это, пожалуй, преуменьшение века. Кремниевая долина находится в состоянии полномасштабного эмоционального спада, и путь вперед далек от определенности. Как мы увидим далее, западным технологическим гигантам придется вернуться к исходной точке и изменить свой подход к новой реальности. Короче говоря, повестку дня устанавливают люди с другими приоритетами, ценностями и убеждениями, которые живут в 10 000 милях отсюда. Они не приписывают себе идею о том, что достижения в области технологий должны усилить полицейско-государственный надзор или другие репрессивные формы социального контроля (как это делают на Западе). Их видение будущего совершенно иное, но неизменно оптимистичное.

Другими словами, эти китайские вундеркинды создали свою передовую версию с одной рукой, связанной за спиной. Они проигнорировали обременительные санкции Вашингтона и победили дядю Сэма в его собственной игре, что является большим достижением. ( Forbes : «Американский экспортный контроль над передовыми полупроводниками был призван замедлить прогресс ИИ в Китае, но он мог непреднамеренно подстегнуть инновации».) Вот еще:

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Благодаря тому, что это полностью открытый исходный код, люди уже настроили и обучили множество вариаций модели для различных конкретных задач,  например, чтобы сделать ее достаточно маленькой для запуска на мобильном устройстве или объединить ее с другими моделями с открытым исходным кодом. Даже если вы хотите использовать ее для целей разработки,  стоимость API DeepSeek более чем на 90% ниже, чем эквивалентная модель o1 от OpenAI. 

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сша китай chatgpt openai deepseek интеллект пало альто
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