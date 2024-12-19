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Незапланированная покупка или как я выбирал М2 накопитель

Как не ошибиться с выбором нового хранилища для вашей системы на базе М2 накопителя.
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Наверное многие из читателей давно перешли в своих домашних системах на накопители М2. Не избежал этой так сказать участи и я. Старый HDD на полтора терабайта от Hitaсhi используемый как хранилище, служивший мне тринадцать лет, если не больше, точно и не вспомню когда купил, стал издавать подозрительные звуки - стуки, а при выходе из сна частенько не определялся в системе, приходилось делать перезагрузку, если надо было по какой то причине что-нибудь достать или запустить с этого диска. Программа DiskInfo пометила его желтым "тревога", я конечно пытался его лечить на низком уровне программой HDDRegenerator, но при выходе из сна все так же постукивает - (стукачок). Говорят может прослужить и год и два, а может и сдохнуть в любой момент.

Второй используемый SSD sata от Adata на терабайт, физически все не вместит, а терять накопленное годами жалко, в основном подписки журналов, техническая литература, рок в формате flac ,образы iso старых игр. Физические dvd диски которые уже давно не запускаются – лежат мертвым грузом в шкафах, да и самого DVD привода давно нет в корпусе компьютера.

Пошел для начала в интернет освежить знания по этой теме и узнать что-то новое, сейчас же почти каждый год новые девайсы с новыми "фичами" выходят. Может что то пропустил? 

Материнская плата у меня на сокете 1200, Biostar B560MX-E PRO на чипсете B560, поддерживает уже немного устаревший стандарт PCIe 4.0. Плата имеет один слот PCIe 4.0x16 (для видеокарты) и один PCIe 4.0x4 ( для М2 накопителя). Так же присутствуют дополнительные слоты расширения PCIe 3.0 x4(ещё один накопитель М2), PCIe 3.0 x16 и PCIe 3.0 x1. Для подключения твердотельных накопителей или жестких дисков имеется 4 разъема SATA III. Что бы не "в пухнуть на деньги" стоит почитать мануал своей платы и узнать какие М2 вам пойдут, а накопители бывают пяти форм факторов: 2230; 2242; 2260; 2280; 22110. Первые две цифры обозначают ширину, оставшиеся - длину в миллиметрах.

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 А также могут различаться по ключам (B-key и M-key и В и М - key) внешне они различаются только расположением контактов. Хотя на самом деле существует двенадцать типов ключей. Визуальные особенности: у ключа «B» зуб выемка справа, у ключа «M» - слева.


 Второе на что обращаем внимание это наличие контроллера, если накопитель будет использоваться под игры или систему лучше выбирать с хорошим контроллером он обеспечивает стабильную и быструю работу. Самые быстрые и популярные контроллеры это  Intel, Realtek, Samsung, Silicon Motion и ещё с десяток производителей, что соответственно и выйдет дороже в сравнении с китайскими "ноунеймами".

И ещё, что надо знать для общего образования по поводу своей платы и выбора хранилища. 

Большинство накопителей работает с процессором и оперативной памятью через чипсет, который, в свою очередь, подключён к процессору четырьмя линиями PCIe 4.0 (а так же  PCIe 3.0). Соответственно, если в системе кроме накопителя есть ещё что-нибудь (звуковая карта, плата видео-захвата, DVD-привод, сетевой адаптер или другие накопители), канал разделяется между всеми устройствами. Случается, что SSD приходится становиться в очередь на доступ к процессору. Из-за этого реальная скорость работы оказывается ниже заявленной.

Тем не менее критичным этот эффект становится, только если использовать сразу несколько NVMe-накопителей. Для нескольких SSD с интерфейсом SATA III и мелкой периферии полосы пропускания 4 ГБ/с вполне достаточно. Все это относится в основном к бюджетным материнским платам, как правило в премиальных или просто платах для гейминга, более дорогих, есть отдельная линия PCI-e 4.0 для M2 которая напрямую связана с процессором и обмен данными будет идти без задержек. 

И конечно при покупке смотрим на заявленную скорость, бренд, гарантию производителя. Скажу одно скорость зависит от вашего контроллера и какая NAND память используется, она разделяется по годам выпуска технологии и сколько бит на одну ячейку хранит память – SLC/ MLC/ TLC/ QLC. Более новая и распространена в основном в бюджетных ssd - это QLC - четыре бита на ячейку но такая память более медленная потому, что хранит больше информации у нее меньше износоустойчивость, а значит перезапись. Если SLC в среднем выдерживает около 100 тыс. перезаписей, то MLC – около 10 тыс., TLC – 3-5 тыс., а самые дешевые чипы QLC переживают всего около 1 тыс. циклов. 

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Чем больше бит хранит транзистор, тем память SSD будет дешевле в расчете на гигабайт, но тем ниже окажутся ее скорость и долговечность. Из-за этого накопители с разным типом чипов отличаются ценой, быстродействием и надежностью. SLC - самые быстрые и живучие, но и дорогие.

Но, а я разорился по деньгам почти на 15к и выбрал себе неплохой SSD M2 A-Data XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-2T-CS], два терабайта на чипе IG5236 и 176-слойной TLC 3D NAND  флеш - памятью компании Micron, чтение - 7400 Мбайт/сек, запись - 6400 Мбайт/сек, TBW - 1480 ТБ  и пока не жалею.  

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Теги

память pcie система nand-память м2 накопитель покупка ssd m2
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