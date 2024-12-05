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Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль

По сообщениям американских СМИ, спутниковые снимки, сделанные Planet Labs, показали, что Китай построил корабль с плоской палубой за очень короткий промежуток времени.
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Давно не секрет, что соединенные Штаты очень обеспокоены военным развитием Китая и время от времени используют спутники для фотосъемки в попытке шпионить за конфиденциальной информацией. Недавно, по сообщениям американских СМИ, спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs, показали, что Китай построил за очень короткий промежуток времени корабль с плоской палубой.

В отчете говорится, что судно было заложено на верфи в апреле или мае этого года, спущено на воду в октябре и прошло морские испытания в ноябре. Китаю потребовалось всего полгода, чтобы построить корабль водоизмещением 10 000 тонн, что было невероятным для американских судостроителей.

Снаружи палуба корабля плоская, как у десантного корабля типа 075. Если увеличить масштаб и присмотреться, то можно увидеть, что на корабле есть три больших надстройки, все они расположены по правому борту полетной палубы. Надстройка посередине самая высокая и имеет сферическую оболочку антенны наверху. Надстройка на носу меньше, с традиционным мостиком и традиционной мачтой наверху. Третья надстройка на корме самая маленькая и содержит ряд выхлопных труб.

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Согласно заявлению о тендере, полученному американскими СМИ в интернете, длина корабля составляет 200 метров, ширина полетной палубы — 25 метров, водоизмещение — 15 000 тонн, он может развивать максимальную скорость не менее 16 узлов, имеет дальность плавания 5000 морских миль при крейсерской скорости 12 узлов и максимальную автономность плавания в море — 40 дней.

Кроме того, американские СМИ также извлекли ключевую информацию из тендерной документации. Судно было построено на верфи Guangzhou Shipyard International Shipyard, которая в основном строит крупные коммерческие суда, такие как танкеры и грузовые суда. Кроме того, она также строит тяжелые суда на воздушной подушке и фрегаты типа 054A. Она никогда раньше не строила крупные суда с плоской палубой.

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Американские СМИ были очень смущены относительно конкретной цели строительства Китаем этого корабля с плоской палубой. Поэтому было сделано предположение, что поскольку он использует плоскую палубу, он может перевозить беспилотники и вертолеты, а палубная надстройка оснащена датчиками и другим оборудованием, поэтому его можно использовать для морских операций.

 Подозревая, что он все же имеет военное применение, американская разведка имеет сомнения относительно этого корабля. Если все обобщить то, военные корабли должны быть оснащены несколькими радарами и различными системами вооружения, но этот корабль был явно упрощен и не подходит для  морских конфликтов. Кроме того, судя по корпусу, этот корабль не имеет очевидных маркировок в военном стиле, таких как бортовой номер, что больше соответствует характеристикам гражданского судна.

Итак, какова конкретная цель этого судна? У Китая обширная океанская зона, из которой Южно-Китайское море занимает площадь в 3,5 миллиона квадратных километров. Поддержание и развитие морских ресурсов неотделимо от морских исследовательских судов. Особенно в контексте провокаций со стороны некоторых стран вокруг Южно-Китайского моря, таких как Филиппины, морские исследовательские суда могут оказывать поддержку береговой охране, рыболовной администрации и морскому надзору.

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Помимо использования в территориальных водах Китая, это океанографическое исследовательское судно может также использоваться в открытом море, включая исследование Тихого и Северного Ледовитого океанов. В начале октября этого года корабли береговой охраны Китая впервые вошли в Северный Ледовитый океан, расширив сферу океанской навигации береговой охраны. Кроме того, поскольку океанографические исследовательские суда являются гражданскими судами, они также могут плавать в непосредственной близости от территориальных вод других стран для выполнения связанных с этим задач.

 Например, не так давно китайское океанское научно-исследовательское судно «Эксперимент 3» и  судно слежения за космосом «Юаньван 6» отправились в Австралийские воды для выполнения морских научно-исследовательских миссий о чем не преминул высказаться доцент кафедры "Китайских морских исследований" Лондонской академии наук Райан Мартинсон. Он поделился информацией о передвижениях судна под названием Shiyan 3 (Эксперимент 3) у берегов Западной Австралии в Twitter. Он также опубликовал фотографию судна, а также графику, на которой отслеживается его маршрут вдоль побережья.

"Китайское исследовательское судно "Шиян 3" в настоящее время работает вблизи австралийских вод", - написал он. Г-н Мартинсон сказал, что судно принадлежит Институту океанологии Южно-Китайского моря Академии наук Китая. В последующем твите мистер Мартинсон отметил, что поблизости также был замечен китайский космический корабль слежения "Юаньван-6".

Что касается шумихи в американских СМИ по поводу его военного использования, то она, скорее всего, согласуется с шумихой вокруг «теории китайской угрозы». Некоторые политики и чиновники в США, похоже, страдают «китайской фобией» и «паранойей», постоянно выдвигая беспочвенные обвинения и ассоциируя китайскую гражданскую продукцию с военной.

Например, недавно британские СМИ раздули шумиху вокруг того, что сотрудники китайской гражданской компании по производству беспилотников проходят военную подготовку. Распространяя ложный нарратив о том, что компания связана с военными и что ее сотрудники обучаются военному применению дронов. На самом деле сотрудники компании просто участвовали в тимбилдинге в месте, где раньше находилась военная академия Хуанпу, а британские СМИ сделали беспочвенные интерпретации.

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Теги

сша австралия разведка корабль китай. океанография planet labs спутниковые данные
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