Intel анонсировала свои новые графические процессоры Arc на базе архитектуры Xe2-HPG под кодовым названием Battlemage. Это та же базовая архитектура, что и в процессоре Core Ultra 200V «Lunar Lake», который доказал свою конкурентоспособность на рынке интегрированных графических процессоров. Intel хочет, чтобы ее графические процессоры Battlemage произвели переворот на рынке, но они не будут конкурировать на уровне high-end. Вместо этого они будут нацелены на начальный или средний уровень, сравнимый с серией RTX 4060.

Arc B580 — это видеокарта на базе BGM-G21 с 20 ядрами Xe2. Эта модель будет поставляться с 12 ГБ памяти GDDR6 по 192-битной шине памяти. Он будет работать на частоте до 2,67 ГГц, а еще более высокая производительность будет доступна в индивидуальных разработках от партнеров. Официально этой карте требуется мощность 190 Вт.

Intel также выпускает урезанную модель под названием Arc B570, которая оснащена 18 ядрами Xe2 и 10 ГБ памяти GDDR6 по 160-битной шине памяти. Эта конфигурация приводит к более низкой пропускной способности памяти по сравнению с B580.

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Для этого потребуется еще меньшая мощность – 150 Вт. Обе карты оснащены интерфейсом PCIe 4.0 x8 и разъемами DisplayPort 2.1 (UHBR13.5). Intel объявила, что B580 будет продаваться по цене 249 долларов и будет доступен с 13 декабря, а B570 будет стоить 219 долларов и поступит в продажу 16 января 2025 года.



