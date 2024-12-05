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Counter-Strike: Source запустили на 3D сканере зубов

Когда профессиональное медицинское оборудование демонстрирует способность запуска полноценных игр.
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Запустить "контру" на стоматологическом сканере? Да не проблема решил один из пользователей социальной сети Reddit u/AfternoonPutrid8558 в сабреддите r/PCMasterRace и поделился историей и набором фотографий, в которых он проверил именно этот вопрос и запустил Counter-Strike: Source у своего отца в клиники на 3D сканере зубов.

Ограниченное время и бесплатное хранилище были здесь самыми большими ограничивающими факторами, при скорости загрузки 100 мегабит в секунду, что делало установку больших по объему игр невыполнимой в течение временного окна пока отец отсутствовал.

В любом случае, у u/AfternoonPutrid8558, похоже, было достаточно времени, чтобы опробовать уникальные характеристики этого 3D-сканера для стоматологии.

Система сканера использует Haswell-E 5-го поколения Intel Core i7-5720K с материнской платой MSI Raider X99, работающей на частоте 3,3 ГГц с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2999. Понятно что это старые спецификации  процессор и платформа относятся к 2014 году, сразу после того, как DDR4 была первоначально принята,  но они все еще вполне актуальны для игр, примерно до эпохи PS4.

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Хотя и неизвестно, какой именно графический процессор используется в этом 3D-сканере для зубов, системная информация которая есть говорит нам, что это графический процессор AMD Radeon R9 200 series. Возможно, Radeon R9 270X, 280X или 290X? Хотя эти карты не идут ни в какое сравнение с современными графическими процессорами AMD RDNA или даже со старыми бюджетными моделями, такими как RX 580, их все равно более чем достаточно для инди-игр и старых, менее требовательных игр.

u/AfternoonPutrid8558 протестировал эти характеристики в двух играх: классическом многопользовательском шутере, выпущенном в 2004 году, Counter-Strike: Source , и подводной игре на выживание, выпущенной в 2014 году, Subnautica. CS:S работала на колоссальных 600-700 FPS, используя встроенный процессор почти идеально, в то время как Subnautica  выдавала меньше, но все ещё приличные 60 FPS, будучи примерно на десять лет новее, но все еще ориентированной на широкий спектр спецификаций GPU. u/AfternoonPutrid8558 также отмечает, что элементы управление морским мотыльком в Subnautica кажется "удивительно элегантным" при работе с большой трекбольной мышью, используемой в 3D-сканере.

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Теги

игры amd radeon reddit counter-strike: source intel core i7-5720k сканер зубов 3d
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