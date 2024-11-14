Многие из нас ждут осени и скидок, чтобы обновить свои ПК. В наше санкционное время это сделать довольно проблематично, чтобы не лишиться всех накоплений. Горячие и недоработанные Intel Core 14 или Ultra — выбор "голубых" гиков отбрасываем сразу, поэтому остается народное AMD. Здесь встает вопрос, что выбрать: AM4 или AM5. Брать процессоры на AM4, конечно, можно, но без запаса на будущее. Поэтому здесь мы рассмотрим покупку самых дешевых процессоров в ценовом диапазоне 10-15 тысяч рублей на AM5.

Многие из нас в один голос скажут, что самый народный процессор на AM5 — это Ryzen 5 7500F, в среднем за 14-16 тысяч рублей, и да, будут правы — это мощный чип, который вытянет практически любую видеокарту. Да, этот процессор очень хорош, но у AMD в запасе припрятан самородок — это Ryzen 5 8400F за 10-12 тысяч рублей. На бумаге это урезанная отбраковка, попытка красных продать полный неликвид, но как все же дела обстоят на самом деле и насколько велика разница с 7500F — мы это проверим на практике.

С Ryzen 7500F все понятно: один чиплет, шесть ядер Zen 4 на пять гигагерц, тридцать два мегабайта кэша третьего уровня.

Но вот Ryzen 8400F — зверь диковинный. Фактически это отбраковка от шести ядерного Ryzen 8600G с мощным встроенным графическим чипом 760M (в 8400F чип отключен), а значит, на поверку это все плюсы и минусы монолитного EPU. В плюс — это один общий кристалл, который отлично бустит работу с оперативной памятью на не очень дорогой DDR5 6000 с 36 таймингами. Чтение и копирование в память у 8400F на 10-15% выше, чем у 7500F, и на пару наносекунд ниже задержка.

Но минусов тоже достаточно. Это и частота на 300 МГц ниже, чем у 7500F, и всего 16 мегабайт кэша третьего уровня. Шина PCIe 4.0 GPU тоже порезана до 8 линий, и термопаста под крышкой вместо припоя.

Теперь кажется, что более дешевый собрат не так хорош, как казался, но теория — теорией, нужно проверить на практике. Тестирование проходило на самой дешевой плате за 10 тысяч рублей — MAXSUN Challenger B650M WIFI.

В Cinebench R23 оба чипа не смогли удержать максимальную частоту, но если 8400F провалился на 25 МГц, то 7500F — на все 200 МГц. К тому же 7500F потребляет больше 90 ватт, а монолитный чип 8400F всего 75 ватт. Это значит, что этот процессор заведется и будет работать на самых дешевых материнских платах с A620, на которых 7500F доводил VRM до 100°C.

Смотрим, на сколько 7500F окажется быстрее в Performance R24. Разница между процессорами немного больше, около девяти процентов, за счет более высокой частоты 7500F.

В остальных тестах разница аналогична Ryzen 5 7500F: за счет частоты он обгоняет собрата на 2-7 процента. К примеру, бенчмарк 7-Zip позволил 7500F "оторваться" на целых 6 процентов.

Тесты в играх проходили с видеокартой 3080 Ti. Карта умеет работать с 16 линиями PCI Express 4.0, но 8400F урезает пропускную способность ровно вдвое. Однако записывать это в минус не имеет смысла, так как у топовых видеокарт с полной шиной видеопамяти "воз и маленькая тележка". Поэтому падение пропускной способности PCI Express вдвое не влияет на FPS. А у народных 8-гиговых карт RX 6600, RX 7600, RTX 4060 и RTX 4060 Ti имеется восемь линий PCI Express 4.0, поэтому они будут работать в полную силу.

По этому 3D MARK разницы практически не заметил, выдав почти одинаковое число попугаев.

А вот Киберпанк к 8400F настроен менее оптимистично: FulHD с ультра настройками графики и минимальной трассировкой при включении DLSS на ультра производительность. 7500F смог отрисовать 180 кадров, обогнав 8400F сразу на пятнадцать процентов, правда, ценой потребления, которое почти на 40 процентов выше. Все-таки чиплетам далеко до монолитов по энергоэффективности. Если отключить DLSS, то упор будет в 3080Ti, а не в процессоры.

В других играх процессоры выдали схожие результаты. В любом случае речь идет о FPS далеко за сотню, чего вполне хватит любому игроку. А какой процессор выбирать — решать вам. Я бы сэкономил несколько тысяч и взял Ryzen 8400F; пять тысяч можно потратить и на относительно нормальное охлаждение, к примеру.