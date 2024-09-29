На днях позвонил сосед, между ничего не значащими "как дела", "как жизнь" и "чем занят" последовал разговор.

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- Ты же в компьютерах соображаешь, скажи, какую карту для игр мне купить поновее, моя старая с танками пока справляется, но сын жалуется, что в новые игры не может играть, компьютер не тянет.

- Ок, давай зайду, обсудим за кружкой пива.

- Да не вопрос, есть кое-что и покрепче.

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За кружкой пива с копченой кетой домашнего приготовления пошел разговор.

Сын давно играет в Сounter-Strike, говорит, что вышло обновление игры Сounter-Strike 2 и видеокарта перестала выдавать приемлемый для игры FPS, я не играл и не слежу за этой игрой. Полез посмотреть системные требования, они, конечно, не сильно "напрягающие", как в новом Black Myth: Wukong, но все же "GTX 950" с двумя гигабайтами памяти на борту, которая в данное время работает, потянет максимум с 60 FPS даже в разрешении 1080, а для комфортной игры требуется как минимум сотня, а лучше 200 FPS.

Монитор у пацана Full HD, с этого и будем плясать, пришлось "обрадовать" хозяина скорой заменой материнской платы, процессора и памяти вкупе с блоком питания, По той причине, что карта новая и пропускная способность видеокарты с PCIe 4.0 будет едва превышать пропускную способность PCIe 3.0, что есть на материнской плате с процессором Core i5-4690K со встроенным графическим ядром. В таких условиях карта будет работать не в полную силу. Так что, возможно, сделаю ещё один пост о замене всех комплектующих или о сборке другого ПК, что будет лучшим вариантом для соседа, и у него будет возможность и в "танки" рубится, и сыну дать в "контру".

Короче пока суд да дело, пришли к выводу, что выбор будет в пределах суммы до тридцати тысяч рублей, сосед как глянул цены на новые и не очень видеокарты, пришел в (неописуемый восторг) ужас. Я, говорит, на старой «Тойоте» езжу, которая столько стоила, когда покупал ($2200) и куда мир катится...?

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В моем поселке помимо всем известного крупного ритейлера на три буквы, есть пара-тройка магазинчиков, торгующих электроникой, но там, как правило, выбор небольшой, хотя цены бывают и приемлемыми, там же продают и бывшее в употреблении железо, но у них нет продажи онлайн... или я не нашел? Сразу скажу, что не сотрудничаю с магазинами и статья не реклама товаров, хотя я бы не отказался от предложения.

Короче, пошли на сайт (три буквы), сразу выставив в фильтре предел в тридцать тысяч рублей. Графических ускорителей в этом диапазоне оказалось пара-тройка десятков, даже немного больше. Разделить их можно на три группы, всем известных - это красные, синие и зеленые. Лучшие в этом ценовом диапазоне это или AMD Radeon RX 6600/7600 или Intel Arc A580/А750 или GeForce RTX 3050, другие не рассматривали. Хотя в этом диапазоне только у красных и синих было по две спецификации, все эти карты различаются только по брендам. У всех карт шина 128 бит, кроме Intel с шиной 256 бит, и по восемь гигабайт памяти на борту. Меняется немного только частота обновления GPU и памяти. Про все карты уже не раз писалось, и все знакомы с их характеристиками, поэтому на этом заострят внимания не буду, расскажу только вкратце.

Самая продвинутая навскидку это ASRock Intel Arc A750 Predator BiFrost. Шина имеет самую большую пропускную способность в 256 бит, а так же, как и RTX 3050, тензорные ядра, отвечающие за ускорение вычисления, задействующие алгоритмы искусственного интеллекта. Полезность тензорных ядер, в частности, проявляется при масштабировании объектов и прорисовке освещения. Чем больше количество таких ядер, тем ярче проявляется эффект увеличения производительности видеокарты в операциях, связанных с ИИ, а ядер на борту 448. Не знаю правда, как они будут работать в отличии от карт серии RTX? Ведь это спецификация библиотек NVidia - Tensor RT-LLM.

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И в играх она вроде как летает. Правда, не во всех, пишут владельцы, потенциал она по какой-то причине свой не раскрывает, говорят, что работает часто на 40-60% мощности, особенно в играх трехлетней давности или из-за драйверов или по причине плохой поддержки DX11. В тестах тоже не все однозначно, в каких то она затыкает за пояс такие карты как RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6600 XT, а в каких-то сильно уступает им же. Опять же скорее всего виноваты сырые драйвера, которые, надо сказать, раз в месяц обновляются. Еще проблемы кроются в пищащих дросселях, особенно на максимальном режиме (чем, кстати, грешат и амдешные карты), а также в энергопотреблении - в простое карта жрет 40 и больше Вт, что не есть хорошо.

Софт от Intel - функционал минимальный - скорость вентиляторов не настроить, напряжение регулируется только в "+", об андервольтинге пока забудьте (а может быть, и вообще не мечтайте), всплывающие уведомления не отключаются (но их видно только при запуске). Так что есть еще над чем "синим" поработать. Гарантия от продавца и производителя в один год тоже жирный минус . Думаю, карта все же больше заточена под работу с видео и графикой, чем под гейминг.

Следующая в нашем списке ASRock AMD Radeon RX 7600 Phantom Gaming. По моему мнению, карта приличная, частота GPU самая высокая из представленных, и по виду она смотрится как из высшего ценового диапазона.

Оснащена 32 вычислительными блоками RDNA 3, с Ray Accelerator 2 и аппаратное ускорение для ИИ. А также 2048 потоковыми процессорами и 32 лучевыми ускорителями. Объем памяти: 8 ГБ, 128-битный интерфейс памяти, 32 МБ Infinity Cache. Скорость памяти: 18 ГБ/с, Infinity Cache второго поколения. А технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогают увеличить частоту кадров.

С драйверами сейчас проблем практически нет как раньше, холодная, дросселя пищат не у всех, и, как я понял, это зависит во многом от блока питания - чем он мощней и "брендовей", тем лучше и тем меньше шума в дросселях.

И в заключении о карте MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White. О ней все сказано-пересказано, добавить нечего, всем она известна. Как оказалось, она самая дешевая из всех карт, появилась на сайте не так давно, отзывов нет, что с ней не так - непонятно, но стоит она так же или даже дешевле, чем RTX 3050 c 96-битной шиной, хотя остальные технические характеристики одинаковые. Жирный плюс это три года гарантии и минимальная цена.

Как вы думаете, какая карта была куплена и какую бы вы купили для очень бюджетной сборки, может кому-то из семьи, а может даже себе? Не все у нас имеют возможность отдать за карту две тысячи дохлых президентов.

P.S. Видеокарта была заказана MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White, все-таки голос отца ставит жирную точку в обсуждении, пацан хотел (ясен пень!) ASRock AMD Radeon RX 7600 Phantom Gaming.