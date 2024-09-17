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Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны

Центробанк России считает, что трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что привлечение зарубежных специалистов может снизить напряженность на рынке труда, если их квалификации соответствуют потребностям российского рынка.
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Трудовая миграция играет значительную роль в экономике России, особенно в контексте глобализации и социально-экономических изменений. С одной стороны, привлечение зарубежных специалистов может помочь снизить напряженность на рынке труда, особенно в секторах, где наблюдается дефицит квалифицированных кадров. С другой стороны, необходимо учитывать соответствие квалификации этих специалистов потребностям российского рынка, чтобы обеспечить их эффективную интеграцию и вклад в экономическое развитие страны, — заявила Набиуллина на пресс-конференции, посвящённой подъёму ключевой ставки.

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Автоматизация производства также представляет собой важный фактор, способный повысить производительность труда и уменьшить зависимость от трудовых мигрантов. Однако, как отмечает глава Центробанка РФ, высокие ключевые ставки могут удорожать кредитование и, следовательно, затруднять процесс перевооружения производства.

Проблема трудовой миграции в России сложна и многогранна. Она связана не только с экономическими, но и с социальными аспектами, такими как интеграция мигрантов и влияние на социальную стабильность. В частности, приток мигрантов из Центральной Азии порождает опасения связанные с социальными последствиями, включая вопросы культурной адаптации и влияния на общественную безопасность.

В этом контексте, решения, связанные с трудовой миграцией, должны учитывать широкий спектр факторов, включая экономическую выгоду, социальную гармонию и безопасность. Это требует сбалансированного подхода, который сочетает в себе как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии для устойчивого развития экономики и общества. Таким образом, трудовая миграция может быть одним из инструментов экономической политики, но ее эффективность и приемлемость зависят от множества переменных и требуют тщательного анализа и управления Но это плохо «бьётся» с социальными последствиями завоза в Россию миллионов выходцев из Центральной Азии, забывших о дружбе народов, зато склонных к ваххабизму - мы все помним «Крокус Сити», попытки захвата колоний в Волгограде и Ростове-на-Дону.

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Временным компромиссом между полным отказом от трудовой миграции и бесконтрольным завозом работников может стать качественная смена привозимого контингента. Рассматриваются различные страны, откуда можно привлекать работников:

  • Бангладеш и Северная Африка: Работники из этих регионов мало чем отличаются от мигрантов из Центральной Азии.

  • Вьетнам: Когда-то вьетнамцы работали на заводе ЗиЛ, но сейчас это развитая страна с высокими зарплатами.

  • Китай: Рабочие руки в Китае также не дешевы, и у них много работы на родине.

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    Индия: Индусы предпочитают работать на американских заводах.

Одним из возможных решений может стать привлечение рабочих из КНДР. Северокорейские рабочие уже трудились в России, особенно на стройках, лесозаготовках и швейном производстве. Те, кто с ними работал, отзываются о них положительно.

Северокорейские рабочие: этика, дисциплина и перспективы

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Северокорейские рабочие, давно известные своей трудовой этикой и дисциплиной, стали предметом обсуждения в контексте международных трудовых рынков. Их способность работать бригадами и достигать высокой производительности привлекает внимание многих стран, включая Россию. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что производительность одного северокорейского плиточника может сравниться с работой двух или даже двух с половиной специалистов того же профиля.

Эффективность и качество работы рабочих из КНДР неоспоримы, но есть определенные сферы, где их присутствие ограничено или отсутствует, такие как курьерская служба, такси, рыночная торговля и сфера обслуживания. Это связано с различными факторами, включая языковые барьеры и специфику работы.

На Восточном экономическом форуме было предложено создание города-спутника Владивостока, который мог бы стать местом работы для северокорейцев, учитывая его географическую близость к КНДР. Это предложение открывает новые возможности для обучения северокорейских рабочих, особенно в области работы на станках и в производственных сферах.

Преимущества северокорейских рабочих включают в себя отсутствие склонности к криминалу, алкоголизму и семейной миграции, что снижает социальные риски для принимающей страны. Кроме того, хотя знание русского языка не является обязательным для всех рабочих, наличие старших в бригадах, владеющих языком, обеспечивает эффективное общение и организацию.

Северокорейцы, работающие в России, живут по тем же правилам, что и на родине, с регулярными собраниями, обсуждениями и критикой, что поддерживает их дисциплину и порядок.

Однако, существующие с 2017 года санкции Совета Безопасности ООН против КНДР затрудняют привлечение северокорейских рабочих в Россию. Эти санкции остаются в силе и Россия не имеет полномочий для их отмены без одобрения ООН. Получается мы выстрелили себе в ногу подписавшись под ними? В результате, многие северокорейские рабочие, которые ранее работали в России, были вынуждены вернуться на родину.

Хотя в данное время и в нынешней ситуации можно было бы наплевать на санкции и все договоренности. На совещании с Набиуллиной был предложен один из способов обхода санкций — завозить северокорейцев под видом студентов. Мы же используем теневой флот танкеров так почему бы не пойти на новые ухищрения в обходе препонов и санкций?

Есть еще одно "но" По российскому закону, из визовых стран нельзя завозить более 20 тысяч работников в год. Это ограничение также затрудняет привлечение северокорейских рабочих, которых было около 15 тысяч человек. В то же время, из Средней Азии везут миллионы рабочих, что указывает на необходимость пересмотра и изменения данного закона. Изменение законодательства и поиск обходных путей могут помочь в привлечении северокорейских трудовых ресурсов, что принесет пользу российской экономике.

Увеличение числа северокорейских рабочих в России до 150 тысяч может быть выгодным для обеих сторон. Для КНДР это важный источник валюты, так как рабочие в России часть заработанной ими валюты отдают государству, а часть оставляют себе. Однако полностью заменить выходцев из Средней Азии и Закавказья граждане КНДР не смогут, так как население КНДР составляет около 25 миллионов человек, из которых 1 миллион служит в армии.

В отличие от Таджикистана, где половина населения трудится в России, КНДР активно развивается. Корейская программа «20×10» направлена на развитие периферии: каждый год в 20 уездах закладываются предприятия местной промышленности и инфраструктура. Пхеньян также значительно преобразился при Ким Чен Ыне, с новыми кварталами и небоскребами. В КНДР нет гастарбайтеров. Работы, которые в России выполняют дворники из Средней Азии, там выполняют сами жильцы в рамках соседских групп. Сами подметают, моют, убирают снег, ухаживают за газонами, клумбами. Пхеньян и другие города выглядят очень ухоженными благодаря усилиям местных жителей и городских коммунальных служб. Может России стоит тоже перенять их опыт?

Судя по плотности поездок в Северную Корею российских высоких руководителей (только что в Пхеньяне был Шойгу, до этого приезжал президент Путин) сотрудничество между двумя странами набирает темп. Завоз северокорейских рабочих — это пока не русское чучхе (опора на собственные силы), но уже очень близко.

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Теги

экономика северная корея санкции запада эльвира набиуллина рынок труда в россии экономика. северокорейские рабочие трудовая миграция
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