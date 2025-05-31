По данным Роланда Квандта, инженерные образцы уже тестируются, а официальная премьера может состояться на саммите Snapdragon в сентябре.

Qualcomm готовит второе поколение ARM-чипов для ноутбуков — в том числе флагманскую SoC с маркировкой SC8480XP, которая может выйти под названием Snapdragon X2 Elite. По информации Роланда Квандта, этот процессор уже проходит тестирование в конфигурациях с 48 и 64 ГБ оперативной памяти. Для ARM-решений на базе Windows такие объёмы пока нехарактерны, особенно за пределами мобильных рабочих станций и игровых систем.

источник изображения: notebookcheckТекущие ноутбуки на Snapdragon X Elite поддерживают максимум 32 ГБ ОЗУ, но новая модель, судя по утечкам, ориентирована на заметное расширение возможностей. Qualcomm, по словам источника, планирует увеличить количество ядер с 12 до 18, что на 50% выше, чем у текущего X Elite. Это указывает на серьёзный скачок в многопоточной производительности, а также возможный выход в новые категории устройств — от продвинутых ультрабуков до более универсальных ARM-лэптопов.

Хотя Qualcomm пока не анонсировала X2 Elite официально, подтверждена дата ежегодного Snapdragon Summit — мероприятие пройдёт с 23 по 25 сентября на Гавайях. Именно там, вероятно, состоится презентация Snapdragon X2 Elite, а также новых мобильных чипов вроде Snapdragon 8 Elite 2. Ранее модель SC8480XP уже фигурировала в утечках осенью 2024 года, а сейчас активно тестируется в инженерных платформах.

Если планы Qualcomm не изменятся, Snapdragon X2 Elite станет первым массовым ARM-чипсетом для Windows-ноутбуков с поддержкой 64 ГБ ОЗУ и увеличенным числом ядер, нацеливаясь на конкуренцию с сериями Apple M и новыми мобильными CPU от AMD и Intel.