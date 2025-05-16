Продажи стартуют 21 мая по цене $549.99.

Компания Garmin анонсировала две новые модели в линейке спортивных часов Forerunner - 970 и 570. Если о старшей версии 970 сведения публиковались ранее, то детали о более доступной модели 570 стали известны лишь сейчас.

источник изображения: notebookcheckForerunner 570 позиционируется как промежуточное звено между топовой 970 и базовой 265. Хотя планы компании по обновлению «серии 2» остаются неясными, новая модель частично наследует черты Forerunner 265, включая возможность выбора размера корпуса. В отличие от предшественника с вариантами 42 мм и 46 мм, новинка доступна в 42-миллиметровом исполнении и увеличенной версии на 47 мм. Оба размера оснащены AMOLED-экранами, при этом разница в диагонали составляет 0,2 дюйма. Бóльшая модель также демонстрирует преимущество в автономности: 11 дней в обычном режиме против 10 у компактной версии. Аналогичный разрыв сохраняется при работе с GPS - 8 часов против 7.

По функциональности Forerunner 570 уступает флагману 970. В новой модели отсутствуют датчик ЭКГ, встроенный фонарь и поддержка офлайн-карт, а объём встроенной памяти сокращён до 8 ГБ (против 32 ГБ у старшей версии). Однако часы получили обновлённый датчик сердечного ритма Garmin Elevate V5, аналогичный топовым устройствам линейки.

источник изображения: notebookcheckСтарт продаж Forerunner 570 запланирован на 21 мая. Рекомендованная цена составляет $549,99, а предзаказ уже открыт на официальном сайте бренда.