Основные особенности: 50-МП камеры с улучшенной ночной съёмкой, изогнутый OLED-экран 1.5K (6.5"), батарея 6000 мАч с зарядкой 67 Вт.

В Китае набирает обороты выпуск смартфонов с процессором Snapdragon 8s Gen 4. После анонса моделей iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro в конце мая ожидается презентация ещё одного устройства - Xiaomi Civi 5 Pro. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новинка станет эволюцией мартовской версии Civi 4 Pro, где использовался Snapdragon 8s Gen 3, сохранив фирменный акцент на стильном дизайне, но с заметными upgrades в технической части.

источник изображения: gizmochinaОсобое внимание в Xiaomi Civi 5 Pro уделено камерам: тыловой модуль с 50-МП сенсором, предположительно с телеобъективом, и фронтальная камера получили улучшения для съёмки в условиях слабого освещения. Это делает устройство привлекательным для любителей мобильной фотографии. Экранная часть также не осталась без изменений - модель оснастят OLED-панелью среднего размера (около 6.5 дюймов) с изогнутыми краями по всему периметру, разрешением 1.5K и ультратонкими рамками, что подчеркнёт её премиальный статус.

При этом смартфон не жертвует автономностью: несмотря на компактный корпус, он получит батарею ёмкостью свыше 6000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Такой подход сочетает энергоэффективность и стиль, что соответствует позиционированию линейки Civi для молодой аудитории. Ожидается, что цена составит от 3500 до 4000 юаней, а для рынка Индии устройство может выйти под названием Xiaomi 15 Civi, сохранив баланс между производительностью и эстетикой. Официальный анонс запланирован на вторую половину мая, завершив трилогию китайских релизов на новом чипсете.