По слухам, смартфон получит 50-Мп камеру Sony Lytia 700C, процессор MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ ОЗУ и стоимость около $400.

Спустя неделю после анонса Moto Edge 60 (24 апреля) в сеть попали рендеры его преемника — Moto Edge 70. Изображения, опубликованные Android Headlines, подтверждают преемственность дизайна: устройство сохранит 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с двойным изгибом по краям, а также овальный модуль тройной камеры на задней панели с отделкой из веганской кожи. Палитра цветов, по данным источника, будет расширена за счёт новых вариантов, дополняющих синие и зелёные оттенки Edge 60.

источник изображения: notebookcheckНеподтверждённые данные указывают, что Moto Edge 70 может получить основную 50-Мп камеру Sony Lytia 700C, аналогичную предыдущей модели, и процессор MediaTek Dimensity 7400. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти эта конфигурация ориентирована на баланс производительности и стоимости, соответствующей сегменту около $400.

На одном из рендеров на экране блокировки указана дата 23 сентября, что породило слухи о возможном релизе 24 сентября. Однако ежегодный цикл обновления линейки Edge, соблюдаемый в течение четырёх лет, делает такой сценарий маловероятным. Кроме того, дата 23 сентября выпадает на вторник, тогда как бренд традиционно анонсирует устройства по четвергам. Это позволяет предположить, что указанное число на изображении — случайный элемент, а не намёк на дату релиза. Ожидается, что точные характеристики, стоимость и сроки запуска Moto Edge 70 будут раскрыты ближе к официальному анонсу.