Оснащены Bluetooth, Tough Solar и поддержкой мирового времени.

источник изображения: notebookcheckПоявилась информация о новой ограниченной серии часов G-Shock, выпущенной к 10-летию аниме-сериала «Haikyu!!». Коллаборация включает две модели GA-B2100, посвящённые командам-соперникам «Карасуно» и «Некома». Каждая модель выполнена в фирменных цветах команд и дополнена деталями, отсылающими к персонажам и сюжету сериала.

источник изображения: notebookcheck

Модель, вдохновлённая «Карасуно», сочетает глубокий тёмно-синий и оранжевый оттенки, повторяя палитру формы команды и передавая динамику волейбольных матчей. На ремешке часов размещён номер 10 — отсылка к главному герою Хинате, а возле креплений нанесён иероглиф «飛べ» («лети») в белом цвете, символизирующий ключевую фразу аниме.

источник изображения: notebookcheckМодель, посвящённая команде «Некома», выполнена в красно-чёрной гамме. На конце ремешка размещён номер «5», отсылающий к майке капитана Кенмы, а на корпусе нанесён иероглиф «繋げ» («связывать») — символ единства команды. Клетчатый узор на ремешке, стилизованный под кошачью шерсть, подчёркивает прозвище команды — «Кошки».

источник изображения: notebookcheck

Обе модели оснащены Bluetooth, функцией зарядки Tough Solar и поддержкой мирового времени — стандартными опциями для линейки GA-B2100. Хотя технических новшеств в часах нет, их дизайн детально проработан: акценты на персонажах, цветовые решения и символика сериала выделяют коллекцию. Вместе с часами Casio выпустит тематические аксессуары, включая ремешки, специальную упаковку и вкладыши с иллюстрациями из «Haikyu!!». Дата выхода и стоимость коллекции пока не объявлены. Однако, учитывая ограниченный тираж предыдущих коллабораций (например, с Dragon Ball и One Piece), новая коллекция, скорее всего, будет выпущена в малом количестве и быстро раскуплена.