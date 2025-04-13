Продажи в Китае стартуют 17 апреля за 369 юаней.

Устройство из серии Fluxo Pioneer предназначено для зарядки техники в дороге. Аккумулятор оснащен двумя портами USB-C мощностью 65 Вт и одним портом USB-A на 30 Вт, обеспечивая одновременную зарядку трёх устройств с общей выходной мощностью до 135 Вт.

источник изображения: notebookcheckКлючевой особенностью модели является технология цифровой гибридной зарядки, которая, по заявлению Lenovo, впервые реализована в отрасли. При подключении к источнику питания через порт USB-C мощностью более 65 Вт аккумулятор поддерживает сквозную зарядку до 140 Вт. Например, при мощности 132 Вт ThinkBook Ryzen Edition 16+ заряжается на 42% за 30 минут.

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Устройство совместимо с протоколами PD, PPS и QC. Встроенный 2,01-дюймовый (51 мм) дисплей отображает уровень заряда и статус зарядки. Ёмкость батареи 20000 мАч позволяет зарядить iPhone 16 Pro Max до 3,8 раз или MacBook Air до 1,2 раз. Габариты аккумулятора — 154 × 51 × 39 мм (6,1 × 2,0 × 1,5 дюйма), вес — 420 г. В комплектацию входит кабель USB-C длиной 1,5 м (5 футов) с поддержкой мощности до 240 Вт. Старт продаж в Китае запланирован на 17 апреля по цене 369 юаней. Информация о выходе модели на другие рынки пока не предоставлена.