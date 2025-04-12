Видеокарта получила уникальный дизайн, три вентилятора.

Компания ASUS анонсировала ограниченную серию устройств, созданных в партнерстве с разработчиками Vocaloid — платформы для синтеза голоса, получившей мировую известность благодаря виртуальному персонажу Hatsune Miku. Коллаборация приурочена к 20-летию технологии, выпущенной в 2004 году, и символизирует интеграцию цифровой культуры в индустрию компьютерных компонентов. В рамках проекта представлена линейка продуктов, включающая периферийные устройства, системы охлаждения, корпуса и сетевые решения, однако ключевым элементом коллекции стала эксклюзивная видеокарта, привлекающая внимание нестандартным дизайном и техническими особенностями.

источник изображения: videocardzНовая модель видеокарты оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и имеет заводской разгон, что обеспечивает повышенную производительность в сравнении с базовыми конфигурациями. Устройство выполнено в уникальном дизайне: на трех вентиляторах размещены тематические наклейки с элементами айдентики Hatsune Miku, а толщина карты составляет 2,5 слота, что указывает на усиленную систему охлаждения. Примечательно отсутствие логотипа GeForce RTX 50 на боковой панели, что косвенно подтверждает использование новой архитектуры или нестандартной компоновки компонентов. Дополнительный акцент сделан на скрытом размещении разъема питания, что улучшает эргономику при сборке ПК.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

источник изображения: videocardzВ настоящее время для предзаказа доступно только шасси видеокарты — остальные компоненты линейки Hatsune Miku, анонсированные ранее, появятся позднее. Официальный тизер был опубликован за 5 дней до запланированного релиза графического процессора. Технические детали, включая точные характеристики и даты выхода, пока не раскрываются.