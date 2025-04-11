Устройство имеет тонкий корпус с защитой Gorilla Glass Victus+, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и дисплей Super AMOLED+.

Samsung анонсировала выход смартфона Galaxy M56 для Индии — устройство среднего класса поступит в продажу 17 апреля 2025 года. Новинка сочетает ультратонкий корпус толщиной 7,2 мм с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ на передней и задней панелях, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 45 Вт. На фронтальной стороне расположен дисплей Super AMOLED+ с уменьшенными рамками и повышенной яркостью, что делает устройство визуально современным и эргономичным.

источник изображения: gizmochinaОсновная камера Galaxy M56 включает три модуля: 50 МП с оптической стабилизацией (OIS), 8 МП сверхширокоугольный объектив и 2 МП макрокамеру. Для улучшения качества съёмки Samsung интегрировала режим Advanced Nightography, оптимизированный для работы в условиях низкой освещённости, а также набор инструментов на базе искусственного интеллекта. Среди них — функция удаления объектов из кадра (Object Eraser), автоматические предложения по редактированию (Edit Suggestions) и инструмент для обрезки изображений (Image Clipper).

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Согласно данным тестовой платформы Geekbench, модель SM-M566B работает на процессоре Exynos 1480 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 15 и фирменной оболочкой One UI 7, что обеспечивает актуальный программный функционал. Детали о цене и дополнительных особенностях пока не раскрываются, однако Galaxy M56 позиционируется как модель, объединяющая премиальный дизайн с технологичными решениями для усиления конкурентоспособности Samsung в сегменте среднего класса.