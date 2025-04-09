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Аскар_Техник
Компания YESTON представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 50 Deluxe
Вопреки ожиданиям расширения аниме-серии SAKURA, новинки являются ребрендингом моделей Gainward Phoenix — изменения коснулись только брендирования и визуала.

источник изображения: videocardzКомпания Yeston, известная выпуском видеокарт серии SAKURA с аниме-дизайном, анонсировала первые модели в линейке GeForce RTX 50. Вопреки ожиданиям о расширении серии SAKURA на продукты NVIDIA, новинки получили принципиально иное оформление.

 источник изображения: videocardzСерия DELUXE edition выполнена в полностью чёрном цвете с тремя вентиляторами и толщиной в 3,5 слота. Дизайн отличается крупным логотипом «PHOENIX», что объясняется особенностями ребрендинга. Видеокарты Yeston основаны на решениях GAINWARD — изменения ограничиваются нанесением фирменных логотипов и визуальным оформлением.

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 источник изображения: videocardzРебрендинг решений Gainward Phoenix занял более двух месяцев, что заметно дольше по сравнению с аналогичными процессами у других производителей. Ранее схожий подход применялся в серии RTX 40 Deluxe — эти карты также представляли собой переименованные версии моделей Gainward Phoenix. Таким образом, новинки сохраняют технические характеристики базовых решений, отличаясь только брендированием и визуальным оформлением. источник изображения: videocardz

#geforce rtx 50
Источник: videocardz.com
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