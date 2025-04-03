Новый чипсет от Qualcomm обещает +31% к скорости и +39% к энергоэффективности относительно предшественника.

Компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 8s Gen 4, входящий в премиальную линейку Snapdragon 8. Модель позиционируется как обновленная версия, обеспечивающая более высокую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. Основные характеристики устройства включают усовершенствованную архитектуру, улучшенную энергоэффективность и поддержку современных технологий.

Snapdragon 8s Gen 4 (модель SM8735) изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC N4P. В отличие от топового Snapdragon 8 Elite, в котором используются ядра Oryon, данная версия оснащена традиционными процессорными ядрами Kryro. Архитектура чипа включает конфигурацию из одного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, трех ядер Cortex-A720 (3,0 ГГц), двух ядер Cortex-A720 (2,8 ГГц) и двух ядер Cortex-A720 (2,0 ГГц).

источник изображения: gizmochinaЧипсет Snapdragon 8s Gen 4 демонстрирует рост производительности на 31% по сравнению с предшествующей моделью Snapdragon 8s Gen 3, а также повышение энергоэффективности на 39%. Архитектура процессора дополнена графическим ускорителем Adreno 825, который обеспечивает прирост графической производительности на 49% относительно предыдущего поколения. Поддержка трассировки лучей, технологий Snapdragon Game Super Resolution 2.0 и Adreno Image Motion Engine 2.0 расширяет возможности обработки изображений и игр.

Нейропроцессор Hexagon демонстрирует увеличение производительности на 44%, что улучшает работу алгоритмов искусственного интеллекта на устройстве. Чипсет оснащен интегрированным модемом Snapdragon X75 5G с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. В части мультимедийных функций представлен 18-битный тройной ISP, обеспечивающий работу с камерами до 320 МП и запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду.