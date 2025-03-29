Casio представил новую коллекцию часов G-Shock — модели GA-2100RL-1ADR, GA-110RL-1ADR, DW-5600RL-1DR и DW-6900RL-1ADR. Дизайн лимитированных устройств отсылает к легендарной серии DW-5000C, сохраняя узнаваемые черты классических версий бренда. Коллекция сочетает современные технологии с ретро-эстетикой, подчеркивая преемственность в развитии линейки G-Shock.

источник изображения: gizmochinaGA-2100RL-1ADR (Casioak) отличается тонким восьмиугольным корпусом и светодиодной подсветкой и ударопрочностью. Стоимость модели на индийском рынке составляет 9 195 рупий. GA-110RL-1ADR сочетает классический дизайн G-Shock с яркими акцентами красного, синего и жёлтого цветов и оценивается в 11 695 рупий. Остальные модели коллекции (DW-5600RL-1DR и DW-6900RL-1DR) переработаны с отсылками к DW-5000C, сохраняя фирменную прочность и функциональность.

Компания Casio официально выпустила обновленную версию оригинальной модели DW-5000C в ретро-стиле — DW-5600RL-1DR. Этот релиз продолжает традицию устойчивости бренда G-Shock и ориентирован на любителей классического дизайна. Модель предлагается по цене 7 995 индийских рупий. Помимо этого, представлена еще одна культовая версия — DW-6900RL-1DR, вдохновленная моделью DW-6900. Она отличается яркими цветовыми решениями и также доступна за 7 995 индийских рупий.