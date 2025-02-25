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Аскар_Техник
Samsung опубликовала тизеры смартфонов Galaxy M16 5G и M06 5G с минималистичным дизайном
Оба устройства могут работать на процессоре Dimensity 6300, что станет улучшением по сравнению с прошлогодними моделями.

Samsung планирует расширить свою линейку смартфонов с поддержкой 5G в Индии, представив новые модели — Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G. Компания уже раскрыла ключевые детали их дизайна, включая расположение камер на задней панели. Точная дата выхода пока остается неизвестной.

Тизер демонстрирует тройную заднюю камеру Galaxy M16 5G, расположенную вертикально внутри овального модуля. В большем вырезе находятся два датчика, а в меньшем — третий. Круглая светодиодная вспышка размещена за пределами модуля камеры, что придает устройству уникальный вид. Этот дизайн соответствует ранее опубликованным рендерам. Напомним, что Galaxy M15 5G также имеет тройную камеру: основная на 50 МП, сверхширокоугольная на 5 МП и макрокамера на 2 МП.

 источник изображения: GizmochinaПодробностей о Galaxy M06 5G пока очень мало, но ожидается, что он сохранит схожий дизайн с двумя камерами на задней панели, как у его предшественника. Galaxy M05 оснащен основной камерой на 50 МП и макрокамерой на 2 МП, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Хорошая новость для будущих пользователей Galaxy M06: устройство, вероятно, получит поддержку 5G, которой не было у предыдущей модели.

Galaxy M16 ранее был замечен на Geekbench с процессором Dimensity 6300. Согласно отчету HT Tech, оба новых телефона, Galaxy M16 и M06, могут работать на этом же чипе. Если это подтвердится, это станет изменением в стратегии Samsung, так как прошлогодние модели Galaxy M15 и M05 использовали процессоры MediaTek Dimensity 6100+ (6 нм) и Helio G85 (12 нм) соответственно. Поддержка 5G и более мощный чип позволят пользователям запускать более требовательные приложения даже на бюджетных устройствах. Однако пока это лишь слухи, поэтому стоит относиться к ним с осторожностью. Серия Galaxy M уже завоевала популярность среди поклонников бренда, которые ищут доступные, но функциональные смартфоны. 

#samsung galaxy m06 5g #samsung galaxy m16 5g
Источник: gizmochina.com
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