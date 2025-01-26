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Аскар_Техник
Sony совместно с Xiaomi выпустила фитнес-трекер под брендом PlayStation
Устройство является модифицированной версией умных часов Smart Band 9 Pro от Xiaomi.

PlayStation China отметила свое 10-летие, и в честь этого события Sony объединилась с Xiaomi для выпуска фитнес-трекера под брендом PlayStation. Хотя официальных заявлений пока не было, судя по всему, устройство представляет собой модифицированную версию умных часов Smart Band 9 Pro от Xiaomi.

Фитнес-трекер от PlayStation, выпущенный в рамках специальной серии, оснащен ремешком в стиле PlayStation, на котором изображены логотип компании и символы кнопок управления. В комплект устройства входят также классический черный ремешок, памятная карта и зарядный кабель.

источник изображения: notebookcheckПока неизвестно, добавлены ли в эту специальную версию фитнес-трекера какие-либо уникальные программные функции от PlayStation. Если же этот трекер основан на модели Smart Band 9 Pro, то он будет оснащён 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336x480 пикселей и максимальной яркостью до 1200 нит.

Xiaomi Smart Band 9 Pro обладает водонепроницаемостью до 50 метров (5 ATM), а также предлагает множество функций для отслеживания физической активности. В плане здоровья компания заявляет о точном мониторинге уровня кислорода в крови и частоты сердцебиения благодаря обновленному чипу AFE. Кроме того, устройство поддерживает функции отслеживания сна и женского здоровья.

Ни Xiaomi, ни Sony пока не раскрыли информацию о том, когда фитнес-трекер под брендом PlayStation станет доступным, и сколько он будет стоить. Учитывая, что это ограниченная серия, выпущенная в честь 10-летия PlayStation China, возможно, устройство не появится на международном рынке.

#xiaomi #sony
Источник: notebookcheck.net
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