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Аскар_Техник
Nubia представила второе поколение складного смартфона Flip 2
Устройство получило увеличенный внешний экран размером 3 дюйма с разрешением 682 x 422 пикселей, способный отображать уведомления.

Nubia представила первое поколение своего складного телефона Flip в прошлом году. Теперь же компания выпустила второе поколение устройства. Несмотря на сохранение низкой цены, новинка получила несколько важных улучшений. Одним из таких изменений стал увеличенный экран. Если у предыдущей модели был небольшой 1,43-дюймовый круглый дисплей, то теперь пользователи могут наслаждаться 3-дюймовым прямоугольным экраном на внешней стороне устройства.

 источник изображения: notebookcheckНовый большой внешний экран обладает разрешением 682 x 422 пикселя и способен отображать быстрые уведомления. Хотя компания напрямую не уточнила, сможет ли этот экран запускать приложения, как, например, у Galaxy Z Flip 6. Скорее всего, он будет поддерживать базовую навигацию по программам.

источник изображения: notebookcheckВнутренний экран остался прежним — 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, в котором находится 32-мегапиксельная фронтальная камера в отверстии. На задней панели расположена двойная камера, аналогичная той, что была у предыдущего поколения. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, работающим в паре с 2-мегапиксельной камерой для определения глубины.

источник изображения: notebookcheckFlip 2 оснащен процессором Dimensity 7300X от MediaTek, который является небольшим обновлением по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1, установленным в предыдущем поколении. Чип сочетается с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14. Среди других особенностей стоит отметить батарею ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки PD 3.0, защиту от воды по стандарту IPX2 и пылезащиту по стандарту IP4X, а также ряд функций на основе искусственного интеллекта. Продажи смартфона начнутся в Японии 23 января по цене 64 080 японских иен (примерно 42 073 рубля).

#nubia flip 2
Источник: notebookcheck.net
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