Хотя серия игровых графических процессоров RTX 50 «Blackwell» от NVIDIA, включая флагманскую RTX 5090, была представлена официально, остаются вопросы относительно характеристик этих карт. Утечки информации о продукции партнёров NVIDIA позволяют получить дополнительные сведения о высокопроизводительных моделях, которые готовятся к выпуску.
Недавно опубликованный список раскрыл характеристики будущей видеокарты Zotac AMP Extreme Infinity на базе графического процессора RTX 5090. В частности, упоминается её рекордная мощность потребления (TDP) – целых 600 Вт, что делает эту карту самой мощной среди всех представленных моделей GeForce, опережая конкурентов на 25 Вт.
Кроме того, в списке указаны другие ключевые параметры: карта оснащена 21 760 ядрами CUDA и 32 ГБ видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28 Гбит/с. Максимальная частота работы GPU составляет 2467 МГц, что также является довольно высоким показателем.
Видеокарта RTX 5090 появится в продаже 30 января по цене $1999, однако версия AMP Extreme Infinity, скорее всего, будет стоить заметно дороже.