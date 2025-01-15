Эта карта обладает рекордной мощностью потребления (TDP) в 600 Вт, что делает её самой мощной среди моделей GeForce.

Хотя серия игровых графических процессоров RTX 50 «Blackwell» от NVIDIA, включая флагманскую RTX 5090, была представлена официально, остаются вопросы относительно характеристик этих карт. Утечки информации о продукции партнёров NVIDIA позволяют получить дополнительные сведения о высокопроизводительных моделях, которые готовятся к выпуску.

источник изображения: notebookcheckНедавно опубликованный список раскрыл характеристики будущей видеокарты Zotac AMP Extreme Infinity на базе графического процессора RTX 5090. В частности, упоминается её рекордная мощность потребления (TDP) – целых 600 Вт, что делает эту карту самой мощной среди всех представленных моделей GeForce, опережая конкурентов на 25 Вт.

Кроме того, в списке указаны другие ключевые параметры: карта оснащена 21 760 ядрами CUDA и 32 ГБ видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28 Гбит/с. Максимальная частота работы GPU составляет 2467 МГц, что также является довольно высоким показателем.

источник изображения: notebookcheckВидеокарта RTX 5090 появится в продаже 30 января по цене $1999, однако версия AMP Extreme Infinity, скорее всего, будет стоить заметно дороже.